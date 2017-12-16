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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
4.3
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
    Арт. Х12226
    4.3
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12226
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3 предназначен для закручивания крепежных элементов, оснащен мощным двигателем и надежным редуктором. Несколько режимов крутящего момента - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую замену насадок, что позволяет экономить время. Наличие дополнительного аккумулятора делает работу автономной.

        Преимущества

        • Быстрое закручивание и откручивание гаек, болтов, шурупов
        • Максимальный постоянный крутящий момент: 26 Нм
        • Электронное управление числа оборотов
        • Две механические скорости
        • Поддержка заданной скорости вращения
        • Наличие реверса
        • Регулируемый крючок для переноски инструмента с держателем