Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь

Преимущества

Быстрое закручивание и откручивание гаек, болтов, шурупов

Максимальный постоянный крутящий момент: 26 Нм

Электронное управление числа оборотов

Две механические скорости

Поддержка заданной скорости вращения

Наличие реверса

Регулируемый крючок для переноски инструмента с держателем

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3 предназначен для закручивания крепежных элементов, оснащен мощным двигателем и надежным редуктором. Несколько режимов крутящего момента - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую замену насадок, что позволяет экономить время. Наличие дополнительного аккумулятора делает работу автономной.