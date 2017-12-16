Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3, фонарь
Арт. Х12226
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3 предназначен для закручивания крепежных элементов, оснащен мощным двигателем и надежным редуктором. Несколько режимов крутящего момента - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую замену насадок, что позволяет экономить время. Наличие дополнительного аккумулятора делает работу автономной.
Преимущества
- Быстрое закручивание и откручивание гаек, болтов, шурупов
- Максимальный постоянный крутящий момент: 26 Нм
- Электронное управление числа оборотов
- Две механические скорости
- Поддержка заданной скорости вращения
- Наличие реверса
- Регулируемый крючок для переноски инструмента с держателем