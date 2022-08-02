Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
Арт. Х106599
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|26
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB предназначен для закручивания крепежных элементов. Электродвигатель устойчив к перегрузкам. Инструмент оснащен новой системой охлаждения и электронным управлением числом оборотов.
Преимущества
- Легкость в сочетании с мощностью
- Крючок для крепления инструмента к поясу
- Небольшой вес
- Быстрозажимный патрон
- Воздушное охлаждение