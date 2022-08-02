Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь

Преимущества

Легкость в сочетании с мощностью

Крючок для крепления инструмента к поясу

Небольшой вес

Быстрозажимный патрон

Воздушное охлаждение

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB предназначен для закручивания крепежных элементов. Электродвигатель устойчив к перегрузкам. Инструмент оснащен новой системой охлаждения и электронным управлением числом оборотов.