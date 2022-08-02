Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
    Арт. Х106599
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB, фонарь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106599
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		26
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3-TB  предназначен для закручивания крепежных элементов. Электродвигатель устойчив к перегрузкам. Инструмент оснащен новой системой охлаждения и электронным управлением числом оборотов.

        Преимущества

        • Легкость в сочетании с мощностью
        • Крючок для крепления инструмента к поясу
        • Небольшой вес
        • Быстрозажимный патрон
        • Воздушное охлаждение