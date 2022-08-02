Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DFL
Арт. Х106564
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|31
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS 14 DFL предназначена для закручивания крепежных элементов и для сверления небольших отверстий. Аккумулятор напряжением 14.4 В. Аккумулятор полностью заряжается в течении 30 минут. Быстрозажимный патрон экономит время при замене насадок.
Преимущества
- Легкий и долговечный инструмент
- Совместим с аккумуляторами HITACHI 14,4 В
- Время зарядки аккумулятора - 30 мин
- Регулируемый крючок - для переноски инструмента с держателем
- Реверс