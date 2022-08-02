Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DFL

Преимущества

Легкий и долговечный инструмент

Совместим с аккумуляторами HITACHI 14,4 В

Время зарядки аккумулятора - 30 мин

Регулируемый крючок - для переноски инструмента с держателем

Реверс

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS 14 DFL предназначена для закручивания крепежных элементов и для сверления небольших отверстий. Аккумулятор напряжением 14.4 В. Аккумулятор полностью заряжается в течении 30 минут. Быстрозажимный патрон экономит время при замене насадок.