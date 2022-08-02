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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DFL
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DFL
    Арт. Х106564
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DFL

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DFL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106564
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		31
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS 14 DFL предназначена для закручивания крепежных элементов и для сверления небольших отверстий. Аккумулятор напряжением 14.4 В. Аккумулятор полностью заряжается в течении 30 минут. Быстрозажимный патрон экономит время при замене насадок.

        Преимущества

        • Легкий и долговечный инструмент
        • Совместим с аккумуляторами HITACHI 14,4 В
        • Время зарядки аккумулятора - 30 мин
        • Регулируемый крючок - для переноски инструмента с держателем
        • Реверс