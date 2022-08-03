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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DSFL
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DSFL
    Арт. Х12713309
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DSFL

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DSFL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12713309
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		34
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт Нitachi DS14DSFL с функцией дрели – электроинструмент профессионального класса, использующийся для сверления отверстий и закручивания крепежа: саморезов, шурупов. В комплекте поставляются 2 аккумулятора, которые обеспечивают продолжительную непрерывную работу. Быстрозажимной патрон позволит быстро сменить насадку, не прерывая надолго работу и без использования специального ключа. Двухскоростной редуктор позволяет выбрать оптимальную скорость вращения для разных задач. К шуруповерту прилагается фирменный пластмассовый кейс.

        Преимущества

        • Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
        • Время заряда аккумулятора: 40 минут
        • Двухскоростной редуктор - для работы с различными материалами
        • В зависимости от плотности материала можно выбрать один из двадцати двух режимов крутящего момента для затягивания шурупов или режим сверления
        • Аккумуляторный инструмент - для работы в помещениях, не обеспеченных электричеством
        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который имеет большой срок службы, малый вес, а также у него отсутствует "эффект памяти"