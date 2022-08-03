Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DSFL
Арт. Х12713309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|34
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт Нitachi DS14DSFL с функцией дрели – электроинструмент профессионального класса, использующийся для сверления отверстий и закручивания крепежа: саморезов, шурупов. В комплекте поставляются 2 аккумулятора, которые обеспечивают продолжительную непрерывную работу. Быстрозажимной патрон позволит быстро сменить насадку, не прерывая надолго работу и без использования специального ключа. Двухскоростной редуктор позволяет выбрать оптимальную скорость вращения для разных задач. К шуруповерту прилагается фирменный пластмассовый кейс.
Преимущества
- Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
- Время заряда аккумулятора: 40 минут
- Двухскоростной редуктор - для работы с различными материалами
- В зависимости от плотности материала можно выбрать один из двадцати двух режимов крутящего момента для затягивания шурупов или режим сверления
- Аккумуляторный инструмент - для работы в помещениях, не обеспеченных электричеством
- Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который имеет большой срок службы, малый вес, а также у него отсутствует "эффект памяти"