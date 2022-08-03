Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DSFL

Преимущества

Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала

Время заряда аккумулятора: 40 минут

Двухскоростной редуктор - для работы с различными материалами

В зависимости от плотности материала можно выбрать один из двадцати двух режимов крутящего момента для затягивания шурупов или режим сверления

Аккумуляторный инструмент - для работы в помещениях, не обеспеченных электричеством

Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который имеет большой срок службы, малый вес, а также у него отсутствует "эффект памяти"

Аккумуляторный шуруповерт Нitachi DS14DSFL с функцией дрели – электроинструмент профессионального класса, использующийся для сверления отверстий и закручивания крепежа: саморезов, шурупов. В комплекте поставляются 2 аккумулятора, которые обеспечивают продолжительную непрерывную работу. Быстрозажимной патрон позволит быстро сменить насадку, не прерывая надолго работу и без использования специального ключа. Двухскоростной редуктор позволяет выбрать оптимальную скорость вращения для разных задач. К шуруповерту прилагается фирменный пластмассовый кейс.