Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем

Преимущества

Быстрое закручивание и откручивание гаек, болтов, шурупов

Максимальный постоянный крутящий момент: 34 Нм

Регулировка числа оборотов с помощью электроники

Две механические скорости редуктора

Поддержка заданной скорости вращения

Реверс

Тормоз двигателя

Аккумуляторная дрель шуруповерт Нitachi DS14DVF3 может как сверлить отверстия в материалах различной плотности (дерево, металл, пластик и их производные), так и закручивать саморезы и шурупы. Двухскоростной редуктор позволяет выбрать скорость вращения для определенной задачи. Два аккумулятора обеспечивают бесперебойную работу без подзарядки в течение длительного времени. Быстрая замена биты на сверло возможна благодаря быстрозажимному патрону. В комплект входит ручной аккумуляторный фонарь UB12D.