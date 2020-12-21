Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
3.7
35
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
    Арт. Х12496
    3.7
    35
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12496
      3.7
      35

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		34
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель шуруповерт Нitachi DS14DVF3 может как сверлить отверстия в материалах различной плотности (дерево, металл, пластик и их производные), так и закручивать саморезы и шурупы. Двухскоростной редуктор позволяет выбрать скорость вращения для определенной задачи. Два аккумулятора обеспечивают бесперебойную работу без подзарядки в течение длительного времени. Быстрая замена биты на сверло возможна благодаря быстрозажимному патрону. В комплект входит ручной аккумуляторный фонарь UB12D.

        Преимущества

        • Быстрое закручивание и откручивание гаек, болтов, шурупов
        • Максимальный постоянный крутящий момент: 34 Нм
        • Регулировка числа оборотов с помощью электроники
        • Две механические скорости редуктора
        • Поддержка заданной скорости вращения
        • Реверс
        • Тормоз двигателя