Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DVF3 с фонарем
Арт. Х12496
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|34
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель шуруповерт Нitachi DS14DVF3 может как сверлить отверстия в материалах различной плотности (дерево, металл, пластик и их производные), так и закручивать саморезы и шурупы. Двухскоростной редуктор позволяет выбрать скорость вращения для определенной задачи. Два аккумулятора обеспечивают бесперебойную работу без подзарядки в течение длительного времени. Быстрая замена биты на сверло возможна благодаря быстрозажимному патрону. В комплект входит ручной аккумуляторный фонарь UB12D.
Преимущества
- Быстрое закручивание и откручивание гаек, болтов, шурупов
- Максимальный постоянный крутящий момент: 34 Нм
- Регулировка числа оборотов с помощью электроники
- Две механические скорости редуктора
- Поддержка заданной скорости вращения
- Реверс
- Тормоз двигателя