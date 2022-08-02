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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DBEL-RF
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DBEL-RF
    Арт. X1048041302459
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DBEL-RF

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DBEL-RF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041302459
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		92
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DS18DBEL-RF оснащен быстрозажимным патроном для удобства замены оснастки. Бесщеточный двигатель гарантирует долгий срок службы. 22 положения установки крутящего момента + ступень сверления обеспечивают универсальность применения. Встроенная подсветка позволяет вести работу в условиях недостаточной освещенности

        Преимущества

        • Время зарядки составляет 35 минут
        • Двухскоростной редуктор
        • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
        • 22 ступени крутящего момента - для работы с различными материалами
        • Литий-ионные аккумуляторы защищены от перегрева, перегрузки и полного разряда
        • Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
        • Металлическая клипса - для подвешивания аккумуляторного шуруповерта Hitachi DS18DBEL-RF на ремень
        • Светодиодная подсветка
        • 2 аккумулятора - для непрерывной работы