Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DBEL-RF
Арт. X1048041302459
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|92
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DS18DBEL-RF оснащен быстрозажимным патроном для удобства замены оснастки. Бесщеточный двигатель гарантирует долгий срок службы. 22 положения установки крутящего момента + ступень сверления обеспечивают универсальность применения. Встроенная подсветка позволяет вести работу в условиях недостаточной освещенности
Преимущества
- Время зарядки составляет 35 минут
- Двухскоростной редуктор
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
- 22 ступени крутящего момента - для работы с различными материалами
- Литий-ионные аккумуляторы защищены от перегрева, перегрузки и полного разряда
- Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
- Металлическая клипса - для подвешивания аккумуляторного шуруповерта Hitachi DS18DBEL-RF на ремень
- Светодиодная подсветка
- 2 аккумулятора - для непрерывной работы