Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DL2
Арт. X1048041302457
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|92
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi DV18DL2 имеет двухскоростной редуктор. Переключение между рабочими скоростями осуществляется посредством тумблера сверху на корпусе. Легкий доступ к щеткам позволяет самостоятельно менять их, без обращения в сервисные центры. Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный надежный хват и удержание инструмента обеими руками. Модель имеет 22 ступени крутящего момента, что позволяет выбрать оптимальный режим работы
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Двухскоростной редуктор
- Наличие удара
- Светодиодная подсветка
- Регулируемый крючок с дополнительным держателем биты
- Дополнительная рукоятка - для надежного удержания
- Реверс
- Легкий доступ к щеткам
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки