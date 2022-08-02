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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DL2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DL2
    Арт. X1048041302457
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DL2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DL2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DL2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DL2

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DL2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041302457
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		92
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi DV18DL2 имеет двухскоростной редуктор. Переключение между рабочими скоростями осуществляется посредством тумблера сверху на корпусе. Легкий доступ к щеткам позволяет самостоятельно менять их, без обращения в сервисные центры. Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный надежный хват и удержание инструмента обеими руками. Модель имеет 22 ступени крутящего момента, что позволяет выбрать оптимальный режим работы

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Двухскоростной редуктор
        • Наличие удара
        • Светодиодная подсветка
        • Регулируемый крючок с дополнительным держателем биты
        • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания
        • Реверс
        • Легкий доступ к щеткам
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки