Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DL2

Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Двухскоростной редуктор

Наличие удара

Светодиодная подсветка

Регулируемый крючок с дополнительным держателем биты

Дополнительная рукоятка - для надежного удержания

Реверс

Легкий доступ к щеткам

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi DV18DL2 имеет двухскоростной редуктор. Переключение между рабочими скоростями осуществляется посредством тумблера сверху на корпусе. Легкий доступ к щеткам позволяет самостоятельно менять их, без обращения в сервисные центры. Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный надежный хват и удержание инструмента обеими руками. Модель имеет 22 ступени крутящего момента, что позволяет выбрать оптимальный режим работы