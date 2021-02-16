Преимущества

Инструмент оснащен функцией реверса для легкого выкручивания сверла из материала

Тормоз двигателя

Двухскоростной редуктор для работы с различными материалами

В зависимости от плотности материала можно выбрать один из двадцати двух режимов крутящего момента для затягивания шурупов или режим сверления

Аккумуляторный инструмент предназначен для работы в помещениях, не обеспеченных электричеством

Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который имеет большой срок службы, малый вес, а также отличается отсутствием "эффекта памяти"

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL – это профессиональный инструмент, сконструированный для заворачивания и выворачивания шурупов, а также для простого сверления. Данная модель оснащена узкой обрезиненной рукояткой и имеет малый вес (всего 1.7 кг) для комфортной работы оператора. В комплекте с инструментом поставляются два мощных литий-ионных аккумулятора с напряжением 18 В для непрерывной работы.