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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
4.5
6
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
    Арт. 77777Х106225
    4.5
    6
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х106225
      4.5
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		41
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL – это профессиональный инструмент, сконструированный для заворачивания и выворачивания шурупов, а также для простого сверления. Данная модель оснащена узкой обрезиненной рукояткой и имеет малый вес (всего 1.7 кг) для комфортной работы оператора. В комплекте с инструментом поставляются два мощных литий-ионных аккумулятора с напряжением 18 В для непрерывной работы.

        Преимущества

        • Инструмент оснащен функцией реверса для легкого выкручивания сверла из материала
        • Тормоз двигателя
        • Двухскоростной редуктор для работы с различными материалами
        • В зависимости от плотности материала можно выбрать один из двадцати двух режимов крутящего момента для затягивания шурупов или режим сверления
        • Аккумуляторный инструмент предназначен для работы в помещениях, не обеспеченных электричеством
        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который имеет большой срок службы, малый вес, а также отличается отсутствием "эффекта памяти"