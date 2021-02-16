Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL
Арт. 77777Х106225
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|41
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DSFL – это профессиональный инструмент, сконструированный для заворачивания и выворачивания шурупов, а также для простого сверления. Данная модель оснащена узкой обрезиненной рукояткой и имеет малый вес (всего 1.7 кг) для комфортной работы оператора. В комплекте с инструментом поставляются два мощных литий-ионных аккумулятора с напряжением 18 В для непрерывной работы.
Преимущества
- Инструмент оснащен функцией реверса для легкого выкручивания сверла из материала
- Тормоз двигателя
- Двухскоростной редуктор для работы с различными материалами
- В зависимости от плотности материала можно выбрать один из двадцати двух режимов крутящего момента для затягивания шурупов или режим сверления
- Аккумуляторный инструмент предназначен для работы в помещениях, не обеспеченных электричеством
- Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который имеет большой срок службы, малый вес, а также отличается отсутствием "эффекта памяти"