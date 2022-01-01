Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт HITACHI DV14DCL2 - это многофункциональный инструмент, удобный при работе в местах без доступа к электричеству. Область применения - сверление с ударом и без, а также заворачивание и отворачивание шурупов. Благодаря малому весу и небольшим габаритам, работать дрелью удобно даже над головой

Преимущества