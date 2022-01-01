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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
    Арт. 77777Х106224
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х106224

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		37
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт HITACHI DV14DCL2 - это многофункциональный инструмент, удобный при работе в местах без доступа к электричеству. Область применения - сверление с ударом и без, а также заворачивание и отворачивание шурупов. Благодаря малому весу и небольшим габаритам, работать дрелью удобно даже над головой

        Преимущества

        • Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева;Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы аккумуляторной ударной дрелью-шуруповертом HITACHI DV14DCL2
        • Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не имеющих доступа к сети электропитания
        • Наличие режимов сверления с ударом и без
        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Небольшие габариты и малый вес (1,5 килограмма) - для неутомительной работы оператора