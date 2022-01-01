Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Hitachi DV14DCL2
Арт. 77777Х106224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|37
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт HITACHI DV14DCL2 - это многофункциональный инструмент, удобный при работе в местах без доступа к электричеству. Область применения - сверление с ударом и без, а также заворачивание и отворачивание шурупов. Благодаря малому весу и небольшим габаритам, работать дрелью удобно даже над головой
Преимущества
- Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева;Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы аккумуляторной ударной дрелью-шуруповертом HITACHI DV14DCL2
- Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не имеющих доступа к сети электропитания
- Наличие режимов сверления с ударом и без
- Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Небольшие габариты и малый вес (1,5 килограмма) - для неутомительной работы оператора