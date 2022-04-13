Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP454RFE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DHP454RFE - легкий и компактный инструмент с новым двигателем, который обеспечивает высокую производительность. Он предназначен для закручивания крепежных элементов, простого и ударного сверления отверстий. Эффективное охлаждение достигается благодаря вентиляционным отверстиям в корпусе модели. Наличие второго аккумулятора в комплекте обеспечивает продолжительную беспрерывную работу.

Преимущества