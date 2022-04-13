Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP454RFE
Арт. X1048041302573
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|80
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DHP454RFE - легкий и компактный инструмент с новым двигателем, который обеспечивает высокую производительность. Он предназначен для закручивания крепежных элементов, простого и ударного сверления отверстий. Эффективное охлаждение достигается благодаря вентиляционным отверстиям в корпусе модели. Наличие второго аккумулятора в комплекте обеспечивает продолжительную беспрерывную работу.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
- Подсветка рабочей зоны
- Наличие реверса
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки