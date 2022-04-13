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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP454RFE
4.5
2
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP454RFE
    Арт. X1048041302573
    4.5
    2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP454RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP454RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP454RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP454RFE

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP454RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302573
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		80
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DHP454RFE - легкий и компактный инструмент с новым двигателем, который обеспечивает высокую производительность. Он предназначен для закручивания крепежных элементов, простого и ударного сверления отверстий. Эффективное охлаждение достигается благодаря вентиляционным отверстиям в корпусе модели. Наличие второго аккумулятора в комплекте обеспечивает продолжительную беспрерывную работу.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
        • Подсветка рабочей зоны
        • Наличие реверса
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки