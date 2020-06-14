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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 Ли
5.0
1
2 800 ₽
3 990 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 Ли
Арт. X104804130260919
5.0
1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 Ли
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 Ли
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 Ли
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 Ли
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 Ли
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 Ли
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 Ли
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 Ли
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 Ли
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 Ли
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 Ли
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 Ли

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 Ли

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2 800 ₽
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
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  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X104804130260919
5.0
1

Характеристики

Производитель
Победа
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
32
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 190 ₽
2 800 ₽
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ПОБЕДА ДА-12/2 Ли 180201634 подходит для домашнего использования во время строительных или монтажных работ. Быстрозажимной патрон и блокировка шпинделя гарантируют быструю и легкую смену оснастки. Для освещения рабочей области предусмотрена встроенная подсветка. Кейс позволяет удобно хранить и транспортировать набор инструмента.

    Преимущества

    • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
    • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
    • Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки
    • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
    • 2 аккумулятора для работы без простоев
    • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
    • Быстрая зарядка (всего за 1 час)
    • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки ПОБЕДА ДА-12/2 Ли 180201634