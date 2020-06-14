Аккумуляторная дрель-шуруповерт ПОБЕДА ДА-12/2 Ли 180201634 подходит для домашнего использования во время строительных или монтажных работ. Быстрозажимной патрон и блокировка шпинделя гарантируют быструю и легкую смену оснастки. Для освещения рабочей области предусмотрена встроенная подсветка. Кейс позволяет удобно хранить и транспортировать набор инструмента.

Преимущества