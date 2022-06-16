Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg Basic SD18L/1-2 6628621
Арт. О00000007413
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|20
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
Аккумуляторная дрель-шуруповерт REDVERG Basic SD18L/1-2 6628621 с яркой светодиодной подсветкой для работы в темных условиях. Реверс помогает быстро и легко вывинчивать застрявшую в материале оснастку. Модель оснащена быстрозажимным патроном для возможности удобной замены крепежа. Наличие муфты регулировки крутящего момента говорит о возможности максимально точно регулировать момент затяжки под конкретные рабочие нужды.
Преимущества
- Функция блокировки шпинделя для замены оснастки одной рукой
- Наличие реверса для возможности откручивания крепежей, а также удобного выведения застрявшего сверла
- Малый вес увеличивает работу с REDVERG Basic SD18L/1-2 6628621
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Двухскоростной редуктор для удобства ведения различных работ
- Рукоятка с прорезиненными вставками для удобного захвата