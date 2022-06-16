Аккумуляторная дрель-шуруповерт REDVERG Basic SD18L/1-2 6628621 с яркой светодиодной подсветкой для работы в темных условиях. Реверс помогает быстро и легко вывинчивать застрявшую в материале оснастку. Модель оснащена быстрозажимным патроном для возможности удобной замены крепежа. Наличие муфты регулировки крутящего момента говорит о возможности максимально точно регулировать момент затяжки под конкретные рабочие нужды.

Преимущества