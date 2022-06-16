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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg Basic SD18L/1-2 6628621
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg Basic SD18L/1-2 6628621
    Арт. О00000007413
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg Basic SD18L/1-2 6628621
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg Basic SD18L/1-2 6628621
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg Basic SD18L/1-2 6628621
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg Basic SD18L/1-2 6628621
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg Basic SD18L/1-2 6628621
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg Basic SD18L/1-2 6628621
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg Basic SD18L/1-2 6628621
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg Basic SD18L/1-2 6628621

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg Basic SD18L/1-2 6628621

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007413
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		20
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт REDVERG Basic SD18L/1-2 6628621 с яркой светодиодной подсветкой для работы в темных условиях. Реверс помогает быстро и легко вывинчивать застрявшую в материале оснастку. Модель оснащена быстрозажимным патроном для возможности удобной замены крепежа. Наличие муфты регулировки крутящего момента говорит о возможности максимально точно регулировать момент затяжки под конкретные рабочие нужды.

        Преимущества

        • Функция блокировки шпинделя для замены оснастки одной рукой
        • Наличие реверса для возможности откручивания крепежей, а также удобного выведения застрявшего сверла
        • Малый вес увеличивает работу с REDVERG Basic SD18L/1-2 6628621
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Двухскоростной редуктор для удобства ведения различных работ
        • Рукоятка с прорезиненными вставками для удобного захвата