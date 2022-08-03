Преимущества

Сверление материалов с ударом и без удара

Оснащен тормозом выбега для мгновенной остановки патрона после прекращения работы

Современный дизайн

Привлекательный внешний вид

Индикация уровня заряда аккумулятора

LED подсветка рабочего места

Li-Ion аккумуляторы не требуют обслуживание, отсутствует «эффект памяти», низкий саморазряд

Высокий крутящий момент

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт REDVERG RD-ISD18L/2T 6620859 используется для сверления отверстий и монтажа резьбовых соединений. Светодиодная подсветка позволяет работать в темных условиях. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю смену оснастки. Пластиковый кейс защищает набор от повреждений во время транспортировки