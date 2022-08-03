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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18L/2T
4.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18L/2T
    Арт. Ю00000020366
    4.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18L/2T
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18L/2T
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18L/2T
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18L/2T
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18L/2T
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18L/2T

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18L/2T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020366
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт REDVERG RD-ISD18L/2T 6620859 используется для сверления отверстий и монтажа резьбовых соединений. Светодиодная подсветка позволяет работать в темных условиях. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю смену оснастки. Пластиковый кейс защищает набор от повреждений во время транспортировки

        Преимущества
        • Сверление материалов с ударом и без удара
        • Оснащен тормозом выбега для мгновенной остановки патрона после прекращения работы
        • Современный дизайн
        • Привлекательный внешний вид
        • Индикация уровня заряда аккумулятора
        • LED подсветка рабочего места
        • Li-Ion аккумуляторы не требуют обслуживание, отсутствует «эффект памяти», низкий саморазряд
        • Высокий крутящий момент