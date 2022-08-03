Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18L/2T
Арт. Ю00000020366
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт REDVERG RD-ISD18L/2T 6620859 используется для сверления отверстий и монтажа резьбовых соединений. Светодиодная подсветка позволяет работать в темных условиях. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю смену оснастки. Пластиковый кейс защищает набор от повреждений во время транспортировки
Преимущества
- Сверление материалов с ударом и без удара
- Оснащен тормозом выбега для мгновенной остановки патрона после прекращения работы
- Современный дизайн
- Привлекательный внешний вид
- Индикация уровня заряда аккумулятора
- LED подсветка рабочего места
- Li-Ion аккумуляторы не требуют обслуживание, отсутствует «эффект памяти», низкий саморазряд
- Высокий крутящий момент