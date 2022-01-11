Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Двухскоростной редуктор

Индикатор заряда аккумулятора

Двигатель оснащен электронным тормозом для моментальной остановки

Функция реверса - для быстрой смены направления вращения оснастки

Подсветка рабочей зоны

Регулировка оборотов

Литий-ионный аккумулятор - исключается возможность саморазрядки и отсутствует эффект памяти

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Ремень на руку - для удобного ношения инструмента

Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели Sturm CD3214L

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L оснащена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Переключая тумблер сверху корпуса, можно изменять скоростной режим с 0-400 об/мин до 0-1500 об/мин. Литий-ионные элементы питания во многом превосходят другие аккумуляторы, главным их достоинством считается отсутствие саморазряда и эффекта памяти.