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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Арт. X104804130260921
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|28
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L оснащена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Переключая тумблер сверху корпуса, можно изменять скоростной режим с 0-400 об/мин до 0-1500 об/мин. Литий-ионные элементы питания во многом превосходят другие аккумуляторы, главным их достоинством считается отсутствие саморазряда и эффекта памяти.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Двухскоростной редуктор
- Индикатор заряда аккумулятора
- Двигатель оснащен электронным тормозом для моментальной остановки
- Функция реверса - для быстрой смены направления вращения оснастки
- Подсветка рабочей зоны
- Регулировка оборотов
- Литий-ионный аккумулятор - исключается возможность саморазрядки и отсутствует эффект памяти
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Ремень на руку - для удобного ношения инструмента
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели Sturm CD3214L