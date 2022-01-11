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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
5.0
3
5 580 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Арт. X104804130260921
5.0
3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L

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5 580 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X104804130260921
5.0
3

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Класс товара
профессиональный
Макс. крутящий момент, Нм
28
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 580 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214L оснащена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Переключая тумблер сверху корпуса, можно изменять скоростной режим с 0-400 об/мин до 0-1500 об/мин. Литий-ионные элементы питания во многом превосходят другие аккумуляторы, главным их достоинством считается отсутствие саморазряда и эффекта памяти.

    Преимущества

    • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
    • Двухскоростной редуктор
    • Индикатор заряда аккумулятора
    • Двигатель оснащен электронным тормозом для моментальной остановки
    • Функция реверса - для быстрой смены направления вращения оснастки
    • Подсветка рабочей зоны
    • Регулировка оборотов
    • Литий-ионный аккумулятор - исключается возможность саморазрядки и отсутствует эффект памяти
    • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
    • Ремень на руку - для удобного ношения инструмента
    • Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели Sturm CD3214L