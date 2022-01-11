Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|26
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
Дрель аккумуляторная Sturm CD3212SC – легкий и практичный инструмент для бытового пользования. Он пригодится при домашнем ремонте, строительстве дачных и садовых конструкций: беседок, лавочек, бань. Быстрозажимной патрон облегчает установку и замену бит и сверл. Блокировка шпинделя делает работу безопаснее, а подсветка рабочей зоны улучшает видимость и позволяет сверлить в помещениях с плохим освещением. Для комфортной и длительной работы дрель Sturm CD3212SC обладает двумя аккумуляторами без эффекта памяти. Их зарядка занимает не более 1 часа. Для подстройки инструмента под конкретный материал можно выбрать одну из 18 ступеней крутящего момента. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить аккумуляторный шуруповерт Sturm CD3212SC в один клик.
Преимущества шуруповерта Sturm CD3212SC
- Быстрозажимной патрон
- Блокировка шпинделя
- 2 Li-lon аккумулятора без эффекта памяти и саморазряда
- Встроенная подсветка
- 18+1 ступеней крутящего момента
Комплектация
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт
- 2 аккумуляторные батареи
- Зарядное устройство
- Двойная бита
- Пластиковый кейс