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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
5.0
3
4 029 ₽
4 290 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
    Арт. О00000006889
    5.0
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212SC

      • -261 ₽
      4 029 ₽
      4 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006889
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		26
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -261 ₽
      4 029 ₽
      4 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Дрель аккумуляторная Sturm CD3212SC – легкий и практичный инструмент для бытового пользования. Он пригодится при домашнем ремонте, строительстве дачных и садовых конструкций: беседок, лавочек, бань. Быстрозажимной патрон облегчает установку и замену бит и сверл. Блокировка шпинделя делает работу безопаснее, а подсветка рабочей зоны улучшает видимость и позволяет сверлить в помещениях с плохим освещением. Для комфортной и длительной работы дрель Sturm CD3212SC обладает двумя аккумуляторами без эффекта памяти. Их зарядка занимает не более 1 часа. Для подстройки инструмента под конкретный материал можно выбрать одну из 18 ступеней крутящего момента. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить аккумуляторный шуруповерт Sturm CD3212SC в один клик.

        Преимущества шуруповерта Sturm CD3212SC

        • Быстрозажимной патрон
        • Блокировка шпинделя
        • 2 Li-lon аккумулятора без эффекта памяти и саморазряда
        • Встроенная подсветка
        • 18+1 ступеней крутящего момента

        Комплектация

        • Аккумуляторная дрель-шуруповерт
        • 2 аккумуляторные батареи
        • Зарядное устройство
        • Двойная бита
        • Пластиковый кейс