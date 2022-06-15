Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
Арт. О00000006891
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|31
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT предназначена для домашних мастеров. Двухскоростной редуктор помогает подстраиваться под различные материалы. Предусмотрена встроенная подсветка, а это значит при недостаточном освещении Вы будете видеть рабочую зону и не допустите ошибки. В комплект входит кейс, в котором удобно хранить и транспортировать инструмент и принадлежности.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Ремешок - для подвешивания инструмента на руку
- Встроенная подсветка - для хорошей видимости рабочей зоны
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Зарядное устройство с автоотключением гарантирует длительный срок службы аккумуляторной батареи
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки Sturm CD3218LT