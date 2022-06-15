Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT предназначена для домашних мастеров. Двухскоростной редуктор помогает подстраиваться под различные материалы. Предусмотрена встроенная подсветка, а это значит при недостаточном освещении Вы будете видеть рабочую зону и не допустите ошибки. В комплект входит кейс, в котором удобно хранить и транспортировать инструмент и принадлежности.

Преимущества