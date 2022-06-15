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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
    Арт. О00000006891
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. О00000006891
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		31
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218LT предназначена для домашних мастеров. Двухскоростной редуктор помогает подстраиваться под различные материалы. Предусмотрена встроенная подсветка, а это значит при недостаточном освещении Вы будете видеть рабочую зону и не допустите ошибки. В комплект входит кейс, в котором удобно хранить и транспортировать инструмент и принадлежности.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Ремешок - для подвешивания инструмента на руку
        • Встроенная подсветка - для хорошей видимости рабочей зоны
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Зарядное устройство с автоотключением гарантирует длительный срок службы аккумуляторной батареи
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки Sturm CD3218LT