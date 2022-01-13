Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов. Двухскоростной редуктор необходим для работ с крепежом на первой (пониженной) скорости и для сверления на второй (повышенной). Для ослабления и выкручивания крепежа, в конструкции предусмотрена функция реверса. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.

Преимущества