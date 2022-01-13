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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
    Арт. О00000006892
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. О00000006892
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов. Двухскоростной редуктор необходим для работ с крепежом на первой (пониженной) скорости и для сверления на второй (повышенной). Для ослабления и выкручивания крепежа, в конструкции предусмотрена функция реверса. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
        • Удобная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
        • 2 аккумулятора - для работы без простоев
        • Быстрая зарядка (всего за один час)
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей