Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L
Арт. О00000006892
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3224L предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов. Двухскоростной редуктор необходим для работ с крепежом на первой (пониженной) скорости и для сверления на второй (повышенной). Для ослабления и выкручивания крепежа, в конструкции предусмотрена функция реверса. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
- Удобная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
- 2 аккумулятора - для работы без простоев
- Быстрая зарядка (всего за один час)
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей