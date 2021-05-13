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Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
5.0
4
3 990 ₽
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    Арт. О00000013126
    5.0
    4
    Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
      Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
      Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
      Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
      Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
      Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
      Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
      Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
      Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
      Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9

      Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9

      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013126
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Ширина скашивания леской, см
      		28
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2
      Все характеристики
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторный триммер GET-18-2Li Huter будет эффективным и практичным помощником в саду, парке, на даче или во дворе дома. С ним проблема заросшей травы будет в прошлом - так же, как и сорняки, растущие на участке. Работающий от высокоэнергичной батареи, этот агрегат способен разгонять катушку до семи тысяч оборотов за одну минуту. Возможность изменять длину штанги и уровень наклона рукоятки под себя делает использование триммера huter get 18 2li еще более удобным. Колесо впереди корпуса поможет направлять устройство и маневрировать между клумбами, деревьями или конструкциями, позволяя подравнивать газон, удалять сорные растения и придавать форму кустам, а отсутствие проводов увеличивает мобильность этого компактного триммера.

        Преимущества аккумуляторного триммера Huter GET-18-2Li:

        • Полезный;
        • Универсальный;
        • Мощный;
        • Нет мешающих кабелей;
        • Автономная работа;
        • Быстро справляется с растительностью;
        • Долго служит;
        • Удобный в управлении и сервисе.

        Комплектация:

        • Триммер в сборе;
        • Аккумулятор;
        • Зарядное устройство;
        • Катушка с леской;
        • Защитный кожух;
        • Ремень наплечный;
        • Крепежный комплект;
        • Руководство.