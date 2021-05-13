Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9

Аккумуляторный триммер GET-18-2Li Huter будет эффективным и практичным помощником в саду, парке, на даче или во дворе дома. С ним проблема заросшей травы будет в прошлом - так же, как и сорняки, растущие на участке. Работающий от высокоэнергичной батареи, этот агрегат способен разгонять катушку до семи тысяч оборотов за одну минуту. Возможность изменять длину штанги и уровень наклона рукоятки под себя делает использование триммера huter get 18 2li еще более удобным. Колесо впереди корпуса поможет направлять устройство и маневрировать между клумбами, деревьями или конструкциями, позволяя подравнивать газон, удалять сорные растения и придавать форму кустам, а отсутствие проводов увеличивает мобильность этого компактного триммера.

Преимущества аккумуляторного триммера Huter GET-18-2Li:

Полезный;

Универсальный;

Мощный;

Нет мешающих кабелей;

Автономная работа;

Быстро справляется с растительностью;

Долго служит;

Удобный в управлении и сервисе.

Комплектация: