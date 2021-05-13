Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
Арт. О00000013126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Ширина скашивания леской, см
|28
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Емкость аккумулятора, Ач
|2
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Аккумуляторный триммер GET-18-2Li Huter будет эффективным и практичным помощником в саду, парке, на даче или во дворе дома. С ним проблема заросшей травы будет в прошлом - так же, как и сорняки, растущие на участке. Работающий от высокоэнергичной батареи, этот агрегат способен разгонять катушку до семи тысяч оборотов за одну минуту. Возможность изменять длину штанги и уровень наклона рукоятки под себя делает использование триммера huter get 18 2li еще более удобным. Колесо впереди корпуса поможет направлять устройство и маневрировать между клумбами, деревьями или конструкциями, позволяя подравнивать газон, удалять сорные растения и придавать форму кустам, а отсутствие проводов увеличивает мобильность этого компактного триммера.
Преимущества аккумуляторного триммера Huter GET-18-2Li:
- Полезный;
- Универсальный;
- Мощный;
- Нет мешающих кабелей;
- Автономная работа;
- Быстро справляется с растительностью;
- Долго служит;
- Удобный в управлении и сервисе.
Комплектация:
- Триммер в сборе;
- Аккумулятор;
- Зарядное устройство;
- Катушка с леской;
- Защитный кожух;
- Ремень наплечный;
- Крепежный комплект;
- Руководство.