Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10

Преимущества

Небольшой вес конструкции, а также компактные размерами, придающие маневренности при передвижении

Длительное время работы аккумулятора

Возможность зарядить аккумулятор всего за час

Функция плавного запуска двигателя

Относительно низкий уровень шума в процессе работы

Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li – это универсальное устройство аккумуляторного типа, которое используется в быту для ухода за газоном, а также удаления бурьянов на небольших участках. Оборудование обладает высокими показателями прочности, надежности, для сборки использованы исключительно долговечные и надежные материалы. Триммер отличается компактными размерами и относительно небольшим весом, что позволяет удалять траву даже в самых труднодоступных местах. Для питания используется аккумулятор, который входит в комплект поставки. Для удерживания устройства используется удобный и эргономичный ремень. Также есть опция плавного запуска двигателя для простоты работы.