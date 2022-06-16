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Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
    Арт. О00000013203
    5.0
    2
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10

      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013203
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		5.4
      Ширина скашивания леской, см
      		31
      Емкость аккумулятора, Ач
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li – это универсальное устройство аккумуляторного типа, которое используется в быту для ухода за газоном, а также удаления бурьянов на небольших участках. Оборудование обладает высокими показателями прочности, надежности, для сборки использованы исключительно долговечные и надежные материалы. Триммер отличается компактными размерами и относительно небольшим весом, что позволяет удалять траву даже в самых труднодоступных местах. Для питания используется аккумулятор, который входит в комплект поставки. Для удерживания устройства используется удобный и эргономичный ремень. Также есть опция плавного запуска двигателя для простоты работы.

        Преимущества

        • Небольшой вес конструкции, а также компактные размерами, придающие маневренности при передвижении
        • Длительное время работы аккумулятора
        • Возможность зарядить аккумулятор всего за час
        • Функция плавного запуска двигателя
        • Относительно низкий уровень шума в процессе работы