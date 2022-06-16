Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li 70/1/10
Арт. О00000013203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|5.4
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Ширина скашивания леской, см
|31
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Емкость аккумулятора, Ач
|4
- Аккумуляторный триммер Huter GET-36-4Li – это универсальное устройство аккумуляторного типа, которое используется в быту для ухода за газоном, а также удаления бурьянов на небольших участках. Оборудование обладает высокими показателями прочности, надежности, для сборки использованы исключительно долговечные и надежные материалы. Триммер отличается компактными размерами и относительно небольшим весом, что позволяет удалять траву даже в самых труднодоступных местах. Для питания используется аккумулятор, который входит в комплект поставки. Для удерживания устройства используется удобный и эргономичный ремень. Также есть опция плавного запуска двигателя для простоты работы.
Преимущества
- Небольшой вес конструкции, а также компактные размерами, придающие маневренности при передвижении
- Длительное время работы аккумулятора
- Возможность зарядить аккумулятор всего за час
- Функция плавного запуска двигателя
- Относительно низкий уровень шума в процессе работы