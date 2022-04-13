Преимущества

Укороченная конструкция

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Шпиндель с внутренним шестигранником для бит позволяет работать без сверлильного патрона

Практичный индикатор мощности - для контроля за состоянием аккумулятора

3 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960 оснащена шпинделем с внутренним шестигранником для бит, что позволяет работать без сверлильного патрона. Благодаря практичному крючку, который фиксируется справа или слева, можно носить инструмент на ремне. Предусмотрен индикатор заряда аккумулятора. Модель поставляется с 3 аккумулятора, что позволяет вести продолжительные работы, не тратя время на подзарядку.