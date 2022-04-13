Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960
Арт. X1048041302551
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|34
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960 оснащена шпинделем с внутренним шестигранником для бит, что позволяет работать без сверлильного патрона. Благодаря практичному крючку, который фиксируется справа или слева, можно носить инструмент на ремне. Предусмотрен индикатор заряда аккумулятора. Модель поставляется с 3 аккумулятора, что позволяет вести продолжительные работы, не тратя время на подзарядку.
Преимущества
- Укороченная конструкция
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Шпиндель с внутренним шестигранником для бит позволяет работать без сверлильного патрона
- Практичный индикатор мощности - для контроля за состоянием аккумулятора
- 3 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки