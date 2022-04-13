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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960
    Арт. X1048041302551
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302551
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		34
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080960 оснащена шпинделем с внутренним шестигранником для бит, что позволяет работать без сверлильного патрона. Благодаря практичному крючку, который фиксируется справа или слева, можно носить инструмент на ремне. Предусмотрен индикатор заряда аккумулятора. Модель поставляется с 3 аккумулятора, что позволяет вести продолжительные работы, не тратя время на подзарядку.

        Преимущества

        • Укороченная конструкция
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для бит позволяет работать без сверлильного патрона
        • Практичный индикатор мощности - для контроля за состоянием аккумулятора
        • 3 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки 