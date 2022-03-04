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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870
    Арт. Х12713270
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713270
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповёрт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870 - это комплект, предназначенный для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Изделие имеет 20 режимов крутящего момента для выбора оптимального режима работы. Благодаря быстрозажимному сверлильному патрону и блокировке шпинделя, смена оснастки производится быстро и без использования дополнительных инструментов. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки инструментов.

        Преимущества

        • Быстрозажимной сверлильный патрон - для лёгкой смены
        • Небольшой вес 1.5 кг - для неутомительной работы длительное время
        • Большой выбор оснастки - для различных работ
        • Блокировка шпинделя.