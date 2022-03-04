Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870
Арт. Х12713270
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповёрт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870 - это комплект, предназначенный для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Изделие имеет 20 режимов крутящего момента для выбора оптимального режима работы. Благодаря быстрозажимному сверлильному патрону и блокировке шпинделя, смена оснастки производится быстро и без использования дополнительных инструментов. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки инструментов.
Преимущества
- Быстрозажимной сверлильный патрон - для лёгкой смены
- Небольшой вес 1.5 кг - для неутомительной работы длительное время
- Большой выбор оснастки - для различных работ
- Блокировка шпинделя.