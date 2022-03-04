Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870

Преимущества

Аккумуляторный шуруповёрт Metabo BS 12 NiCd с набором оснастки 602194870 - это комплект, предназначенный для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Изделие имеет 20 режимов крутящего момента для выбора оптимального режима работы. Благодаря быстрозажимному сверлильному патрону и блокировке шпинделя, смена оснастки производится быстро и без использования дополнительных инструментов. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки инструментов.