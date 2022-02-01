Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd 602194500
Арт. Х12713265
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd 602194500 имеет новый современный дизайн. Инструмент используется для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Рукоятка обеспечивает надёжный хват, благодаря чему работать комфортно. Быстрозажимной патрон означает более быструю и простую замену насадок. Яркая светодиодная подсветка позволяет работать в условиях недостаточной освещенности. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Корпус из ударопрочного пластика для надежной защиты от механический повреждений
- Инструмент поставляется в кейсе
- Класс L
- Резьба сверлильного шпинделя 1/2" - 20 UNF
- Регулируемый крутящий момент 1.8 -5.2 Нм
- Дополнительный аккумулятор в комплекте поставки
- Реверс обеспечивает удобство при выполнении работ по выкручиванию шурупов