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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd 602194500
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd 602194500
    Арт. Х12713265
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd 602194500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd 602194500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd 602194500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd 602194500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd 602194500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd 602194500

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd 602194500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713265
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd 602194500 имеет новый современный дизайн. Инструмент используется для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Рукоятка обеспечивает надёжный хват, благодаря чему работать комфортно. Быстрозажимной патрон означает более быструю и простую замену насадок. Яркая светодиодная подсветка позволяет работать в условиях недостаточной освещенности. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Корпус из ударопрочного пластика для надежной защиты от механический повреждений
        • Инструмент поставляется в кейсе
        • Класс L
        • Резьба сверлильного шпинделя 1/2" - 20 UNF
        • Регулируемый крутящий момент 1.8 -5.2 Нм
        • Дополнительный аккумулятор в комплекте поставки
        • Реверс обеспечивает удобство при выполнении работ по выкручиванию шурупов