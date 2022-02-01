Преимущества

Корпус из ударопрочного пластика для надежной защиты от механический повреждений

Инструмент поставляется в кейсе

Класс L

Резьба сверлильного шпинделя 1/2" - 20 UNF

Регулируемый крутящий момент 1.8 -5.2 Нм

Дополнительный аккумулятор в комплекте поставки

Реверс обеспечивает удобство при выполнении работ по выкручиванию шурупов

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 NiCd 602194500 имеет новый современный дизайн. Инструмент используется для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Рукоятка обеспечивает надёжный хват, благодаря чему работать комфортно. Быстрозажимной патрон означает более быструю и простую замену насадок. Яркая светодиодная подсветка позволяет работать в условиях недостаточной освещенности. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.