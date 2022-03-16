Преимущества

Для универсального применения

Легкий и компактный инструмент

Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки

Реверс

Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы

Металлическая скоба - для ношения на ремне

20 ступеней крутящего момента + 1 позиция сверления

Двухскоростной редуктор

Версия "Quick" - быстрая смена держателя с инструментальной насадкой для проведения любых работ

Встроенная подсветка рабочей зоны

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, долгий срок службы, совместимость со всеми аккумуляторами Metabo 2/3/4/5.2 А*ч

Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206500 снабжен одногильзовым патроном с блокировкой шпинделя, что позволяет легко менять оснастку. Благодаря встроенной подсветке, можно работать даже при плохом освещении. Для ослабления и выкручивания крепежа, в конструкции предусмотрена функция реверса. Выбрать одну из двух рабочих скоростей можно с помощью тумблера сверху на корпусе: первая скорость предназначена для работ с крепежом, вторая - для сверления. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.