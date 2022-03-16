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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206500
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206500
    Арт. X1048041302429
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206500

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302429
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206500 снабжен одногильзовым патроном с блокировкой шпинделя, что позволяет легко менять оснастку. Благодаря встроенной подсветке, можно работать даже при плохом освещении. Для ослабления и выкручивания крепежа, в конструкции предусмотрена функция реверса. Выбрать одну из двух рабочих скоростей можно с помощью тумблера сверху на корпусе: первая скорость предназначена для работ с крепежом, вторая - для сверления. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Для универсального применения
        • Легкий и компактный инструмент
        • Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
        • Реверс
        • Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
        • Металлическая скоба - для ношения на ремне
        • 20 ступеней крутящего момента + 1 позиция сверления
        • Двухскоростной редуктор
        • Версия "Quick" - быстрая смена держателя с инструментальной насадкой для проведения любых работ
        • Встроенная подсветка рабочей зоны
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, долгий срок службы, совместимость со всеми аккумуляторами Metabo 2/3/4/5.2 А*ч
        • Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки