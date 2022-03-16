Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206500
Арт. X1048041302429
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|40
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206500 снабжен одногильзовым патроном с блокировкой шпинделя, что позволяет легко менять оснастку. Благодаря встроенной подсветке, можно работать даже при плохом освещении. Для ослабления и выкручивания крепежа, в конструкции предусмотрена функция реверса. Выбрать одну из двух рабочих скоростей можно с помощью тумблера сверху на корпусе: первая скорость предназначена для работ с крепежом, вторая - для сверления. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Для универсального применения
- Легкий и компактный инструмент
- Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
- Реверс
- Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
- Металлическая скоба - для ношения на ремне
- 20 ступеней крутящего момента + 1 позиция сверления
- Двухскоростной редуктор
- Версия "Quick" - быстрая смена держателя с инструментальной насадкой для проведения любых работ
- Встроенная подсветка рабочей зоны
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, долгий срок службы, совместимость со всеми аккумуляторами Metabo 2/3/4/5.2 А*ч
- Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки