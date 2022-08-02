Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602135500
Арт. Х106739
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный винтовёрт Metabo BS 14.4 Li 602135500 сконструирован для профессионального использования. Область применения - выполнение сверлильных работ и работ с крепежом. Благодаря тому, что инструмент питается от аккумулятора и оснащен подсветкой, им удобно работать в местах без доступа к сети электропитания.
Преимущества
- Винтоверт работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Время заряда аккумулятора: 30 минут
- Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
- Функция реверса - для освобождения, зажатого в материале сверла и выворачивания шурупов
- С помощью нажатия на клавишу пуска осуществляется регулировка рабочей скорости
- Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, без доступа к сети электропитания
- Индикатор заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора