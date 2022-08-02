Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602135500

Преимущества

Винтоверт работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Время заряда аккумулятора: 30 минут

Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя

Функция реверса - для освобождения, зажатого в материале сверла и выворачивания шурупов

С помощью нажатия на клавишу пуска осуществляется регулировка рабочей скорости

Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, без доступа к сети электропитания

Индикатор заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора

Аккумуляторный винтовёрт Metabo BS 14.4 Li 602135500 сконструирован для профессионального использования. Область применения - выполнение сверлильных работ и работ с крепежом. Благодаря тому, что инструмент питается от аккумулятора и оснащен подсветкой, им удобно работать в местах без доступа к сети электропитания.