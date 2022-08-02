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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602135500
4.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602135500
    Арт. Х106739
    4.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602135500

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 Li 602135500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106739
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный винтовёрт Metabo BS 14.4 Li 602135500 сконструирован для профессионального использования. Область применения - выполнение сверлильных работ и работ с крепежом. Благодаря тому, что инструмент питается от аккумулятора и оснащен подсветкой, им удобно работать в местах без доступа к сети электропитания.

        Преимущества

        • Винтоверт работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Время заряда аккумулятора: 30 минут
        • Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
        • Функция реверса - для освобождения, зажатого в материале сверла и выворачивания шурупов
        • С помощью нажатия на клавишу пуска осуществляется регулировка рабочей скорости
        • Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, без доступа к сети электропитания
        • Индикатор заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора