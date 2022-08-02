Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510

Преимущества

Модель поставляется с двумя аккумуляторами для удобства работы условиях отсутствия сетей электроснабжения

С помощью специальной муфты осуществляется настройка необходимого значения крутящего момента

Регулировка скорости вращения шпинделя усилием нажатия на клавишу пуска

Корпус из ударопрочного пластика для надежной защиты от механический повреждений

Тормоз двигателя для серийных работ с крепежами

Индикация заряда аккумулятора

Инструмент поставляется в кейсе

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 14.4 Li 602105510 предназначена для работы с крепежами и сверления отверстий. Двадцать положений крутящего момента позволяют максимально точно настроиться на конкретный вид работы. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу пуск, что весьма удобно при наживлении саморезов. Инструмент поставляется с двумя аккумуляторами для удобства ведения продолжительной работы вдали от сетей электроснабжения.