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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
    Арт. Х1278
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14,4 LI 602105510

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1278
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		20
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 14.4 Li 602105510 предназначена для работы с крепежами и сверления отверстий. Двадцать положений крутящего момента позволяют максимально точно настроиться на конкретный вид работы. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу пуск, что весьма удобно при наживлении саморезов. Инструмент поставляется с двумя аккумуляторами для удобства ведения продолжительной работы вдали от сетей электроснабжения.

        Преимущества

        • Модель поставляется с двумя аккумуляторами для удобства работы условиях отсутствия сетей электроснабжения
        • С помощью специальной муфты осуществляется настройка необходимого значения крутящего момента
        • Регулировка скорости вращения шпинделя усилием нажатия на клавишу пуска
        • Корпус из ударопрочного пластика для надежной защиты от механический повреждений
        • Тормоз двигателя для серийных работ с крепежами
        • Индикация заряда аккумулятора
        • Инструмент поставляется в кейсе