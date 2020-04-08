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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
3.7
23
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
    Арт. X1048041302430
    3.7
    23
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302430
      3.7
      23

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		48
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500 - легкий и компактный инструмент с одногильзовым патроном 10 мм. Рукоятка имеет резиновые вставки, благодаря чему работать комфортнее. Конструкцией предусмотрена подсветка - для работы при плохом освещении. В комплект поставки входят 2 аккумулятора, что обеспечивает непрерывную работу. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Для универсального применения
        • Легкий и компактный инструмент
        • Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
        • Реверс
        • Время заряда аккумулятора: 50 минут
        • Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
        • Металлическая скоба - для ношения на ремне
        • Двухскоростной редуктор
        • Встроенная подсветка рабочей зоны
        • Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, долгий срок службы 