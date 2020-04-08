Преимущества

Для универсального применения

Легкий и компактный инструмент

Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки

Реверс

Время заряда аккумулятора: 50 минут

Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы

Металлическая скоба - для ношения на ремне

Двухскоростной редуктор

Встроенная подсветка рабочей зоны

Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, долгий срок службы

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500 - легкий и компактный инструмент с одногильзовым патроном 10 мм. Рукоятка имеет резиновые вставки, благодаря чему работать комфортнее. Конструкцией предусмотрена подсветка - для работы при плохом освещении. В комплект поставки входят 2 аккумулятора, что обеспечивает непрерывную работу. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.