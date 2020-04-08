Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500
Арт. X1048041302430
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|48
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207500 - легкий и компактный инструмент с одногильзовым патроном 10 мм. Рукоятка имеет резиновые вставки, благодаря чему работать комфортнее. Конструкцией предусмотрена подсветка - для работы при плохом освещении. В комплект поставки входят 2 аккумулятора, что обеспечивает непрерывную работу. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Для универсального применения
- Легкий и компактный инструмент
- Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
- Реверс
- Время заряда аккумулятора: 50 минут
- Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
- Металлическая скоба - для ношения на ремне
- Двухскоростной редуктор
- Встроенная подсветка рабочей зоны
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, долгий срок службы