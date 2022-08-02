Преимущества

Для универсального применения

Легкий и компактный инструмент

Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны

С помощью металлической скобы можно носить инструмент на ремне

Двухскоростной редуктор

Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки

Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, долгий срок службы (совместимость со всеми аккумуляторами Metabo 2/3/4/5.2 А*ч)

Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного винтоверта Metabo BS 18 602207530

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207530 оснащен быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя, что способствует простой смене оснастки. Конструкцией предусмотрена подсветка - для работы при плохом освещении. Металлическая скоба позволяет носить инструмент на ремне. Модель поставляется с двумя аккумуляторами 3.1 А*ч