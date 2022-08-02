Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207530
Арт. X1048041302588
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|48
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207530 оснащен быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя, что способствует простой смене оснастки. Конструкцией предусмотрена подсветка - для работы при плохом освещении. Металлическая скоба позволяет носить инструмент на ремне. Модель поставляется с двумя аккумуляторами 3.1 А*ч
Преимущества
- Для универсального применения
- Легкий и компактный инструмент
- Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны
- С помощью металлической скобы можно носить инструмент на ремне
- Двухскоростной редуктор
- Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, долгий срок службы (совместимость со всеми аккумуляторами Metabo 2/3/4/5.2 А*ч)
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного винтоверта Metabo BS 18 602207530