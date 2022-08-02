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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207530
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207530
    Арт. X1048041302588
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207530
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207530
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207530
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207530

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207530

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302588
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		48
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207530 оснащен быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя, что способствует простой смене оснастки. Конструкцией предусмотрена подсветка - для работы при плохом освещении. Металлическая скоба позволяет носить инструмент на ремне. Модель поставляется с двумя аккумуляторами 3.1 А*ч

        Преимущества

        • Для универсального применения
        • Легкий и компактный инструмент
        • Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны
        • С помощью металлической скобы можно носить инструмент на ремне
        • Двухскоростной редуктор
        • Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
        • Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, долгий срок службы (совместимость со всеми аккумуляторами Metabo 2/3/4/5.2 А*ч)
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного винтоверта Metabo BS 18 602207530