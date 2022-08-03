Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT 602102670
Арт. X1048041302448
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|60
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102670 предназначен для закручивания различных крепежных элементов и для сверления. Встроенная подсветка обеспечивает комфортную работу в условиях плохой видимости. Двадцать ступеней крутящего момента позволяют подстроиться под необходимый режим работы. Снизу рукоятки расположена металлическая клипса для возможности крепления инструмента на пояс. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Двухскоростной редуктор
- Функция реверса
- 20 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- Встроенная подсветка
- Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы
- Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного винтоверта Metabo BS 18 LT 602102670