Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT 602102670

Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Двухскоростной редуктор

Функция реверса

20 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

Встроенная подсветка

Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы

Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного винтоверта Metabo BS 18 LT 602102670

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102670 предназначен для закручивания различных крепежных элементов и для сверления. Встроенная подсветка обеспечивает комфортную работу в условиях плохой видимости. Двадцать ступеней крутящего момента позволяют подстроиться под необходимый режим работы. Снизу рукоятки расположена металлическая клипса для возможности крепления инструмента на пояс. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки