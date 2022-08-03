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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT 602102670
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT 602102670
    Арт. X1048041302448
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT 602102670
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT 602102670
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT 602102670
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT 602102670

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT 602102670

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302448
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102670 предназначен для закручивания различных крепежных элементов и для сверления. Встроенная подсветка обеспечивает комфортную работу в условиях плохой видимости. Двадцать ступеней крутящего момента позволяют подстроиться под необходимый режим работы. Снизу рукоятки расположена металлическая клипса для возможности крепления инструмента на пояс. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Двухскоростной редуктор
        • Функция реверса
        • 20 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • Встроенная подсветка
        • Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы
        • Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного винтоверта Metabo BS 18 LT 602102670