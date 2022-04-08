Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500

Преимущества

Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы

Корпус редуктора из литого под давлением алюминия - для оптимального теплоотвода и прочности

Подключаемый импульсный режим помогает выкручивать прочно сидящие винты и засверливать на гладких поверхностях

Precision Stop: электронная моментная муфта повышенной точности обеспечивает тонкую и сверхточную обработку

Шейка зажима диаметром 43 мм - для универсального применения

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Двухскоростной редуктор

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне

Индикация уровня заряда

Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, оптимального использования электроэнергии

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500 используется для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Быстрозажимной патрон означает более быструю и простую замену насадок. Для ослабления и выкручивания крепежа, в конструкции предусмотрена функция реверса. Электронная моментная муфта обеспечивает точность в работе. В комплект входят 2 прочных аккумуляторных блока ёмкостью 4.0 А*ч с индикацией уровня заряда.