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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
    Арт. X1048041302534
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302534
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		120
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500 используется для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Быстрозажимной патрон означает более быструю и простую замену насадок. Для ослабления и выкручивания крепежа, в конструкции предусмотрена функция реверса. Электронная моментная муфта обеспечивает точность в работе. В комплект входят 2 прочных аккумуляторных блока ёмкостью 4.0 А*ч с индикацией уровня заряда.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
        • Корпус редуктора из литого под давлением алюминия - для оптимального теплоотвода и прочности
        • Подключаемый импульсный режим помогает выкручивать прочно сидящие винты и засверливать на гладких поверхностях
        • Precision Stop: электронная моментная муфта повышенной точности обеспечивает тонкую и сверхточную обработку
        • Шейка зажима диаметром 43 мм - для универсального применения
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Двухскоростной редуктор
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
        • Индикация уровня заряда
        • Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, оптимального использования электроэнергии
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда