Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500
Арт. X1048041302534
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|120
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL I 602350500 используется для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Быстрозажимной патрон означает более быструю и простую замену насадок. Для ослабления и выкручивания крепежа, в конструкции предусмотрена функция реверса. Электронная моментная муфта обеспечивает точность в работе. В комплект входят 2 прочных аккумуляторных блока ёмкостью 4.0 А*ч с индикацией уровня заряда.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
- Корпус редуктора из литого под давлением алюминия - для оптимального теплоотвода и прочности
- Подключаемый импульсный режим помогает выкручивать прочно сидящие винты и засверливать на гладких поверхностях
- Precision Stop: электронная моментная муфта повышенной точности обеспечивает тонкую и сверхточную обработку
- Шейка зажима диаметром 43 мм - для универсального применения
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Двухскоростной редуктор
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
- Индикация уровня заряда
- Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, оптимального использования электроэнергии
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда