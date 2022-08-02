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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Quick 602197890
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Quick 602197890
    Арт. X1048041302437
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Quick 602197890

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Quick 602197890

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302437
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		90
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Quick 602197890 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель оснащена уникальным бесщеточным двигателем Metabo, который обеспечивает высокую эффективность рабочего процесса. Наличие подключаемого импульсного режима упрощает выкручивание прочно сидящих винтов и засверливание на гладких поверхностях. Изделие поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется 18-вольтовый аккумуляторный инструмент Metabo

        Преимущества

        • Подключаемый импульсный режим упрощает демонтаж прочно сидящих винтов и засверливание на гладких поверхностях
        • Высокоэффективный бесщеточный двигатель Metabo
        • Электронная моментная муфта Precision Stop
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для работы со стандартными шестигранными битами
        • Шейка зажима диаметром 43 мм
        • Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
        • Металлическая скоба для крепления на ремне
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья для более точной посадки внутренних узлов и лучшего отвода тепла
        • Индикатор уровня заряда

        Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят.