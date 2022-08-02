Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Quick 602197890
Арт. X1048041302437
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|90
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Quick 602197890 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель оснащена уникальным бесщеточным двигателем Metabo, который обеспечивает высокую эффективность рабочего процесса. Наличие подключаемого импульсного режима упрощает выкручивание прочно сидящих винтов и засверливание на гладких поверхностях. Изделие поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется 18-вольтовый аккумуляторный инструмент Metabo
Преимущества
- Подключаемый импульсный режим упрощает демонтаж прочно сидящих винтов и засверливание на гладких поверхностях
- Высокоэффективный бесщеточный двигатель Metabo
- Электронная моментная муфта Precision Stop
- Шпиндель с внутренним шестигранником для работы со стандартными шестигранными битами
- Шейка зажима диаметром 43 мм
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
- Металлическая скоба для крепления на ремне
- Корпус редуктора из алюминиевого литья для более точной посадки внутренних узлов и лучшего отвода тепла
- Индикатор уровня заряда