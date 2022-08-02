Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Quick 602197890

Преимущества

Подключаемый импульсный режим упрощает демонтаж прочно сидящих винтов и засверливание на гладких поверхностях

Высокоэффективный бесщеточный двигатель Metabo

Электронная моментная муфта Precision Stop

Шпиндель с внутренним шестигранником для работы со стандартными шестигранными битами

Шейка зажима диаметром 43 мм

Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны

Металлическая скоба для крепления на ремне

Корпус редуктора из алюминиевого литья для более точной посадки внутренних узлов и лучшего отвода тепла

Индикатор уровня заряда

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Quick 602197890 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель оснащена уникальным бесщеточным двигателем Metabo, который обеспечивает высокую эффективность рабочего процесса. Наличие подключаемого импульсного режима упрощает выкручивание прочно сидящих винтов и засверливание на гладких поверхностях. Изделие поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется 18-вольтовый аккумуляторный инструмент Metabo