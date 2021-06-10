Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18L 602321500

Преимущества

Компактная конструкция для универсального применения

Обрезиненная рукоятка для комфортной работы с Metabo BS 18 L 602321500

Практичный крючок для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов

Технология Ultra-M: максимальная мощность и щадящая зарядка

Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда

Пластиковый кофр для удобства транспортировки и хранения инструмента

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L 602321500 подходит для заворачивания крепежа, а также сверления отверстий в стали и древесине. Число оборотов можно регулировать в зависимости от особенностей материала. Благодаря наличию быстрозажимного патрона оснастка легко и быстро заменяется. Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает эффективное освещение рабочей области.