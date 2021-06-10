Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18L 602321500
Арт. X104804130260915
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|50
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L 602321500 подходит для заворачивания крепежа, а также сверления отверстий в стали и древесине. Число оборотов можно регулировать в зависимости от особенностей материала. Благодаря наличию быстрозажимного патрона оснастка легко и быстро заменяется. Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает эффективное освещение рабочей области.
Преимущества
- Компактная конструкция для универсального применения
- Обрезиненная рукоятка для комфортной работы с Metabo BS 18 L 602321500
- Практичный крючок для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Технология Ultra-M: максимальная мощность и щадящая зарядка
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
- Пластиковый кофр для удобства транспортировки и хранения инструмента