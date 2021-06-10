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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18L 602321500
4.5
6
14 499 ₽
15 199 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18L 602321500
    Арт. X104804130260915
    4.5
    6
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18L 602321500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18L 602321500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18L 602321500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18L 602321500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18L 602321500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18L 602321500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18L 602321500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18L 602321500

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18L 602321500

      • -700 ₽
      14 499 ₽
      15 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X104804130260915
      4.5
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -700 ₽
      14 499 ₽
      15 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L 602321500 подходит для заворачивания крепежа, а также сверления отверстий в стали и древесине. Число оборотов можно регулировать в зависимости от особенностей материала. Благодаря наличию быстрозажимного патрона оснастка легко и быстро заменяется. Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает эффективное освещение рабочей области.

        Преимущества

        • Компактная конструкция для универсального применения
        • Обрезиненная рукоятка для комфортной работы с Metabo BS 18 L 602321500
        • Практичный крючок для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
        • Технология Ultra-M: максимальная мощность и щадящая зарядка
        • Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
        • Пластиковый кофр для удобства транспортировки и хранения инструмента