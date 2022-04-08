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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193660
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193660
    Арт. X104804130135
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193660
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193660
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193660
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193660
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193660
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193660
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193660
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193660

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193660

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X104804130135
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		110
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-винтоверт Metabo BS 18 LTX Quick 602193660 снабжена мощным 4-полюсным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Система Metabo «Quick» позволяет легко менять оснастку. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением алюминия, что гарантирует долгий срок службы инструмента. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки. 

        Преимущества

        • Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих винтов и засверливания на гладких поверхностях
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для бит позволяет работать без сверлильного патрона
        • Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
        • Встроенная подсветка
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы
        • Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
        • Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, долгого срока службы
        • Металлическая скоба - для ношения аккумуляторного винтоверта Metabo BS 18 LTX Quick 602193660 на ремне
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки инструмента