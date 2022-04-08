Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Quick 602193660

Преимущества

Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих винтов и засверливания на гладких поверхностях

Шпиндель с внутренним шестигранником для бит позволяет работать без сверлильного патрона

Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения

Встроенная подсветка

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы

Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда

Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, долгого срока службы

Металлическая скоба - для ношения аккумуляторного винтоверта Metabo BS 18 LTX Quick 602193660 на ремне

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки инструмента

Аккумуляторная дрель-винтоверт Metabo BS 18 LTX Quick 602193660 снабжена мощным 4-полюсным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Система Metabo «Quick» позволяет легко менять оснастку. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением алюминия, что гарантирует долгий срок службы инструмента. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.