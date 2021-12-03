Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (емкость аккумулятора 2 Ач)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500
Арт. X1048041302372
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|34
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 – компактный инструмент для сверления отверстий и установки/демонтажа крепежных изделий. Подходит для работы с древесиной (макс. диаметр сверления – 18 мм) и сталью (макс. диаметр сверления – 10 мм). Это профессиональная дрель-шуруповерт, обладающая двумя скоростями вращения шпинделя для подстройки под рабочий материал. Возможна регулировка от 0 до 360 и от 0 до 1400 оборотов в минуту. Для аккуратного извлечения метизов аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 оснащен функцией реверса. Для работы в условиях малой освещенности в инструмент встроена подсветка. В шпиндель шуруповерта встроен шестигранник для винтовертных насадок, что позволяет работать без патрона. Индикатор заряда аккумулятора помогает вовремя заряжать инструмент. В Интернет-магазине “Бигам” Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 можно купить в один клик.
Преимущества
- Практичность
- Малогабаритность
- Быстрозажимной патрон
- Функция реверса
- Встроенная подсветка
- Возможность работать без сверлильного патрона
- Индикатор заряда аккумулятора
Комплектация
- Дрель-шуруповерт
- Быстрозажимной сверлильный патрон
- Крючок для ношения на ремне
- 2 аккумуляторных блока
- Зарядное устройство LC 40
- Кейс