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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (емкость аккумулятора 2 Ач)
4.7
104
8 399 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500
    Арт. X1048041302372
    4.7
    104
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (емкость аккумулятора 2 Ач)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (емкость аккумулятора 2 Ач)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (емкость аккумулятора 2 Ач)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (емкость аккумулятора 2 Ач)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (емкость аккумулятора 2 Ач)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (емкость аккумулятора 2 Ач)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (емкость аккумулятора 2 Ач)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (емкость аккумулятора 2 Ач)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (емкость аккумулятора 2 Ач)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (емкость аккумулятора 2 Ач)

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500

      8 399 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302372
      4.7
      104

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		34
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      8 399 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Набор бит для шуруповерта Metabo 630419000, 9 штук
      Нет в наличии
      5.0
      Набор бит для шуруповерта Metabo 630419000, 9 штук
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 – компактный инструмент для сверления отверстий и установки/демонтажа крепежных изделий. Подходит для работы с древесиной (макс. диаметр сверления – 18 мм) и сталью (макс. диаметр сверления – 10 мм). Это профессиональная дрель-шуруповерт, обладающая двумя скоростями вращения шпинделя для подстройки под рабочий материал. Возможна регулировка от 0 до 360 и от 0 до 1400 оборотов в минуту. Для аккуратного извлечения метизов аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 оснащен функцией реверса. Для работы в условиях малой освещенности в инструмент встроена подсветка. В шпиндель шуруповерта встроен шестигранник для винтовертных насадок, что позволяет работать без патрона. Индикатор заряда аккумулятора помогает вовремя заряжать инструмент. В Интернет-магазине “Бигам” Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 можно купить в один клик.

        Преимущества

        • Практичность
        • Малогабаритность
        • Быстрозажимной патрон
        • Функция реверса
        • Встроенная подсветка
        • Возможность работать без сверлильного патрона
        • Индикатор заряда аккумулятора

        Комплектация

        • Дрель-шуруповерт
        • Быстрозажимной сверлильный патрон
        • Крючок для ношения на ремне
        • 2 аккумуляторных блока
        • Зарядное устройство LC 40
        • Кейс