Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
Арт. X1048041302454
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|34
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510 оснащен шпинделем с внутренним шестигранником для бит, что позволяет работать без сверлильного патрона. Две скорости дают возможность выбрать оптимальный режим для работы с мягкими и твердыми поверхностями. Аккумуляторные блоки имеют индикацию уровня заряда. Функция подсветки рабочей зоны - одно из главных достоинств данной модели.
Преимущества
- Регулируемый крутящий момент: 0.5 - 5 Нм
- Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 " - 20 UNF
- Очень короткая конструкция для универсального применения
- Шпиндель с внутренним шестигранником для бит позволяет работать без сверлильного патрона
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 2 аккумулятора - для непрерывной работы
- Инструмент поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки