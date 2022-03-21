Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510

Преимущества

Регулируемый крутящий момент: 0.5 - 5 Нм

Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 " - 20 UNF

Очень короткая конструкция для универсального применения

Шпиндель с внутренним шестигранником для бит позволяет работать без сверлильного патрона

Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора

Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

2 аккумулятора - для непрерывной работы

Инструмент поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки

Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510 оснащен шпинделем с внутренним шестигранником для бит, что позволяет работать без сверлильного патрона. Две скорости дают возможность выбрать оптимальный режим для работы с мягкими и твердыми поверхностями. Аккумуляторные блоки имеют индикацию уровня заряда. Функция подсветки рабочей зоны - одно из главных достоинств данной модели.