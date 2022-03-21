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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
    Арт. X1048041302454
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302454
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		34
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080510 оснащен шпинделем с внутренним шестигранником для бит, что позволяет работать без сверлильного патрона. Две скорости дают возможность выбрать оптимальный режим для работы с мягкими и твердыми поверхностями. Аккумуляторные блоки имеют индикацию уровня заряда. Функция подсветки рабочей зоны - одно из главных достоинств данной модели.

        Преимущества

        • Регулируемый крутящий момент: 0.5 - 5 Нм
        • Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 " - 20 UNF
        • Очень короткая конструкция для универсального применения
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для бит позволяет работать без сверлильного патрона
        • Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
        • Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
        • 2 аккумулятора - для непрерывной работы
        • Инструмент поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки