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Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 525iB 9679155-02
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные воздуходувки
    Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 525iB 9679155-02
    Арт. О00000004976
    5.0
    2
    Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 525iB 9679155-02
    Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 525iB 9679155-02
    Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 525iB 9679155-02
      Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 525iB 9679155-02
      Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 525iB 9679155-02
      Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 525iB 9679155-02

      Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 525iB 9679155-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004976
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип электродвигателя
      		щеточный
      Конструкция
      		ручной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отлично сбалансированный, удобный и эффективный аккумуляторный воздуходув. Низкий уровень шума инструмента позволяет работать в общественных местах. В любой момент легкое касание панели управления включает инструмент, а круиз-контроль позволяет сосредоточиться на сдувании листьев и мусора. Воздуходув имеет режим усиленного потока воздуха, который предоставляет Вам большую производительность, когда это необходимо. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Один аккумулятор подходит для всех инструментов
        • Режим усиленного потока воздуха
        • Круиз-контроль
        • Удобная рабочая поза