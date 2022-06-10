Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 525iB 9679155-02

Преимущества

Один аккумулятор подходит для всех инструментов

Режим усиленного потока воздуха

Круиз-контроль

Удобная рабочая поза

Отлично сбалансированный, удобный и эффективный аккумуляторный воздуходув. Низкий уровень шума инструмента позволяет работать в общественных местах. В любой момент легкое касание панели управления включает инструмент, а круиз-контроль позволяет сосредоточиться на сдувании листьев и мусора. Воздуходув имеет режим усиленного потока воздуха, который предоставляет Вам большую производительность, когда это необходимо. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.