Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 525iB 9679155-02
Арт. О00000004976
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип электродвигателя
|щеточный
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Конструкция
|ручной
- Отлично сбалансированный, удобный и эффективный аккумуляторный воздуходув. Низкий уровень шума инструмента позволяет работать в общественных местах. В любой момент легкое касание панели управления включает инструмент, а круиз-контроль позволяет сосредоточиться на сдувании листьев и мусора. Воздуходув имеет режим усиленного потока воздуха, который предоставляет Вам большую производительность, когда это необходимо. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Преимущества
- Один аккумулятор подходит для всех инструментов
- Режим усиленного потока воздуха
- Круиз-контроль
- Удобная рабочая поза