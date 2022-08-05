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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI, 1 АКБ, ЗУ 0.611.911.122
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI, 1 АКБ, ЗУ 0.611.911.122
    Арт. О00000027426
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI, 1 АКБ, ЗУ 0.611.911.122
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI, 1 АКБ, ЗУ 0.611.911.122
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI, 1 АКБ, ЗУ 0.611.911.122
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI, 1 АКБ, ЗУ 0.611.911.122
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI, 1 АКБ, ЗУ 0.611.911.122
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI, 1 АКБ, ЗУ 0.611.911.122

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI, 1 АКБ, ЗУ 0.611.911.122

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000027426
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Да
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI с 1 АКБ и ЗУ 0611911122 предназначен для перфорации в бетоне, кирпиче и камне, а также для легких долбежных работ. Также используется для сверления без удара в древесине, металле, керамике и пластмассе и для закручивания/выкручивания винтов. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Модель работает от литий-ионного аккумулятора, который характеризуется отсутствием эффекта памяти и не подвержен саморазряду.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • 3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление
        • Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
        • Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
        • Возможность поворота долота для удобства работы в режиме "Удар"
        • Рукоятки с покрытием Soft Grip для комфортного рабочего процесса
        • Функция реверса для заворачивания и отворачивания винтов
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Предохранительная муфта для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура
        • Для сверления отверстий нужной глубины в инструменте предусмотрен ограничитель
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Удобный чемодан решает вопрос хранения и транспортировки 