Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI, 1 АКБ, ЗУ 0.611.911.122

Преимущества

Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI с 1 АКБ и ЗУ 0611911122 предназначен для перфорации в бетоне, кирпиче и камне, а также для легких долбежных работ. Также используется для сверления без удара в древесине, металле, керамике и пластмассе и для закручивания/выкручивания винтов. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Модель работает от литий-ионного аккумулятора, который характеризуется отсутствием эффекта памяти и не подвержен саморазряду.