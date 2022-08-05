Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI, 1 АКБ, ЗУ 0.611.911.122
Арт. О00000027426
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Да
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1800
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- Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI с 1 АКБ и ЗУ 0611911122 предназначен для перфорации в бетоне, кирпиче и камне, а также для легких долбежных работ. Также используется для сверления без удара в древесине, металле, керамике и пластмассе и для закручивания/выкручивания винтов. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Модель работает от литий-ионного аккумулятора, который характеризуется отсутствием эффекта памяти и не подвержен саморазряду.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- 3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление
- Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
- Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
- Возможность поворота долота для удобства работы в режиме "Удар"
- Рукоятки с покрытием Soft Grip для комфортного рабочего процесса
- Функция реверса для заворачивания и отворачивания винтов
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Предохранительная муфта для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура
- Для сверления отверстий нужной глубины в инструменте предусмотрен ограничитель
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Удобный чемодан решает вопрос хранения и транспортировки