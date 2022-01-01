Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-230 0.600.8C1.A00
Арт. О00000026846
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|2.1
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Ширина скашивания леской, см
|23
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Емкость аккумулятора, Ач
|2
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- Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-230 0.600.8C1.A00 используется для обработки приусадебного участка. Благодаря небольшому весу с ним легко справятся даже пожилые люди. Защитный кожух с ограничителем предотвращает повреждение растений. Простая в использовании полуавтоматическая система подачи лески не нуждается в ручной настройке.
Преимущества
- Полуавтоматическая подача лески
- Низкий уровень шума
- Скашивание травы и подравнивание кромки газона
- Дополнительная рукоятка
- Аккумулятор - для независимости от розетки
- Удобная D-образная рукоять
- Литиево-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает долгое сохранение заряда и высокую производительность