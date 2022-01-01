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Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-230 0.600.8C1.A00
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Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-230 0.600.8C1.A00
    Арт. О00000026846
    Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-230 0.600.8C1.A00

      Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-230 0.600.8C1.A00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026846

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		2.1
      Ширина скашивания леской, см
      		23
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-230 0.600.8C1.A00 используется для обработки приусадебного участка. Благодаря небольшому весу с ним легко справятся даже пожилые люди. Защитный кожух с ограничителем предотвращает повреждение растений. Простая в использовании полуавтоматическая система подачи лески не нуждается в ручной настройке.

        Преимущества

        • Полуавтоматическая подача лески
        • Низкий уровень шума
        • Скашивание травы и подравнивание кромки газона
        • Дополнительная рукоятка
        • Аккумулятор - для независимости от розетки
        • Удобная D-образная рукоять
        • Литиево-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает долгое сохранение заряда и высокую производительность