Преимущества

Полуавтоматическая подача лески

Низкий уровень шума

Скашивание травы и подравнивание кромки газона

Дополнительная рукоятка

Аккумулятор - для независимости от розетки

Удобная D-образная рукоять

Литиево-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает долгое сохранение заряда и высокую производительность

Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-230 0.600.8C1.A00 используется для обработки приусадебного участка. Благодаря небольшому весу с ним легко справятся даже пожилые люди. Защитный кожух с ограничителем предотвращает повреждение растений. Простая в использовании полуавтоматическая система подачи лески не нуждается в ручной настройке.