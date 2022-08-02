Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00
Арт. О00000026847
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|2.1
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Ширина скашивания леской, см
|26
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Емкость аккумулятора, Ач
|2.5
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Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00 выполняет кошение травы и стрижку по краю газона. Отличается малым весом, поэтому с ним легко справятся даже пожилые люди. Дополнительная рукоятка устанавливается в различных положениях. Простая в использовании полуавтоматическая система подачи лески не нуждается в ручной настройке.
Преимущества
- Эргономичный дизайн
- Полуавтоматическая подача лески
- Низкий уровень шума
- Скашивание травы и подравнивание кромки газона
- Регулируемая рукоятка
- Аккумулятор - для независимости от розетки
- Литиево-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает долгое сохранение заряда и высокую производительность