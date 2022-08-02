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Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00
5.0
1
14 140 ₽
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00
    Арт. О00000026847
    5.0
    1
    Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00
    Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00
    Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00
    Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00
    Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00
      Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00
      Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00
      Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00
      Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00
      Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00

      Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00

      14 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026847
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		2.1
      Ширина скашивания леской, см
      		26
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2.5
      Все характеристики
      14 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00 выполняет кошение травы и стрижку по краю газона. Отличается малым весом, поэтому с ним легко справятся даже пожилые люди. Дополнительная рукоятка устанавливается в различных положениях. Простая в использовании полуавтоматическая система подачи лески не нуждается в ручной настройке.

        Преимущества

        • Эргономичный дизайн
        • Полуавтоматическая подача лески
        • Низкий уровень шума 
        • Скашивание травы и подравнивание кромки газона
        • Регулируемая рукоятка
        • Аккумулятор - для независимости от розетки
        • Литиево-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает долгое сохранение заряда и высокую производительность