Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00 выполняет кошение травы и стрижку по краю газона. Отличается малым весом, поэтому с ним легко справятся даже пожилые люди. Дополнительная рукоятка устанавливается в различных положениях. Простая в использовании полуавтоматическая система подачи лески не нуждается в ручной настройке.

Преимущества