Поликарбонатное стекло для масок (120x100 мм)

Преимущества

Обладает высокой ударопрочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения, а также стойкостью к химическим и механическим воздействиям

Имеет небольшой вес и высокую степень прозрачности

Стекло поликарбонат Спецодежда 2000,120х100 мм - продлит срок службы маски и убережет работника от получения производственных травм. Предназначена для защиты светофильтра сварочной маски от расплавленных брызг металла, пыли, грязи и механических повреждений.