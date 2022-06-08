Поликарбонатное стекло для масок (120x100 мм)
Арт. X132802173
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|внешнее защитное стекло
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Длина, мм
|120
- Стекло поликарбонат Спецодежда 2000,120х100 мм - продлит срок службы маски и убережет работника от получения производственных травм. Предназначена для защиты светофильтра сварочной маски от расплавленных брызг металла, пыли, грязи и механических повреждений.
Преимущества
- Обладает высокой ударопрочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения, а также стойкостью к химическим и механическим воздействиям
- Имеет небольшой вес и высокую степень прозрачности