Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Поликарбонатное стекло для масок (120x100 мм)
4.5
2
60 ₽
Защитные стекла
    Поликарбонатное стекло для масок (120x100 мм)
    Арт. X132802173
    4.5
    2
    Поликарбонатное стекло для масок (120x100 мм)

      Поликарбонатное стекло для масок (120x100 мм)

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X132802173
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Спецодежда 2000
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		внешнее защитное стекло
      Длина, мм
      		120
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стекло поликарбонат Спецодежда 2000,120х100 мм - продлит срок службы маски и убережет работника от получения производственных травм. Предназначена для защиты светофильтра сварочной маски от расплавленных брызг металла, пыли, грязи и механических повреждений.

        Преимущества

        • Обладает высокой ударопрочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения, а также стойкостью к химическим и механическим воздействиям
        • Имеет небольшой вес и высокую степень прозрачности