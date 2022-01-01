Лопата пластмассовая с ал. черенком и пластиной, V-ручкой Инструм-Агро Актив-Авто 100186

Преимущества

Ковш лопаты выполнен из первичного полипропилена с добавлением морозоустойчивых компонентов и заканчивается алюминиевой планкой

При изготовлении используется алюминиевый черенок, что позволяет уменьшить вес лопаты, сохранив при этом прочность

Лопатный черенок заканчивается эргономической и крепкой V-образной ручкой, изготовленной также из первичного полипропилена

Длина в собранном виде 900 мм

Цвет ковша и ручки - оранжевый

Лопата пластмассовая АКТИВ-АВТО, оранжевая, с ал. черенком и пластиной, V-ручкой 900х380х365 предназначена для уборки снега. Данная лопата очень удобна для автомобилистов, так как небольшой размер позволяет хранить её в багажнике автомобиля. Возможность быстро собрать и разобрать лопату без использования специальных инструментов поможет освободить дополнительное место в легковом транспорте.