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Лопата пластмассовая с ал. черенком и пластиной, V-ручкой Инструм-Агро Актив-Авто 100186
420 ₽
Лопаты для уборки снега
    Лопата пластмассовая с ал. черенком и пластиной, V-ручкой Инструм-Агро Актив-Авто 100186
    Арт. О00000035028
    Лопата пластмассовая с ал. черенком и пластиной, V-ручкой Инструм-Агро Актив-Авто 100186

      Лопата пластмассовая с ал. черенком и пластиной, V-ручкой Инструм-Агро Актив-Авто 100186

      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035028

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		900x280x60
      Материал рукоятки
      		полипропилен
      Все характеристики
      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лопата пластмассовая АКТИВ-АВТО, оранжевая, с ал. черенком и пластиной, V-ручкой 900х380х365 предназначена для уборки снега. Данная лопата очень удобна для автомобилистов, так как небольшой размер позволяет хранить её в багажнике автомобиля. Возможность быстро собрать и разобрать лопату без использования специальных инструментов поможет освободить дополнительное место в легковом транспорте.

        Преимущества

        • Ковш лопаты выполнен из первичного полипропилена с добавлением морозоустойчивых компонентов и заканчивается алюминиевой планкой
        • При изготовлении используется алюминиевый черенок, что позволяет уменьшить вес лопаты, сохранив при этом прочность
        • Лопатный черенок заканчивается эргономической и крепкой V-образной ручкой, изготовленной также из первичного полипропилена
        • Длина в собранном виде 900 мм 
        • Цвет ковша и ручки - оранжевый