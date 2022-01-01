Лопата пластмассовая с ал. черенком и пластиной, V-ручкой Инструм-Агро Актив-Авто 100186
Арт. О00000035028
Лопата пластмассовая с ал. черенком и пластиной, V-ручкой Инструм-Агро Актив-Авто 100186
Арт. О00000035028
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|900x280x60
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Материал рукоятки
|полипропилен
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- Лопата пластмассовая АКТИВ-АВТО, оранжевая, с ал. черенком и пластиной, V-ручкой 900х380х365 предназначена для уборки снега. Данная лопата очень удобна для автомобилистов, так как небольшой размер позволяет хранить её в багажнике автомобиля. Возможность быстро собрать и разобрать лопату без использования специальных инструментов поможет освободить дополнительное место в легковом транспорте.
Преимущества
- Ковш лопаты выполнен из первичного полипропилена с добавлением морозоустойчивых компонентов и заканчивается алюминиевой планкой
- При изготовлении используется алюминиевый черенок, что позволяет уменьшить вес лопаты, сохранив при этом прочность
- Лопатный черенок заканчивается эргономической и крепкой V-образной ручкой, изготовленной также из первичного полипропилена
- Длина в собранном виде 900 мм
- Цвет ковша и ручки - оранжевый