Преимущества

Эффективно справляется с очисткой от грязи

Высокое пенообразование

Особенности применения

Залить средство в пенное сопло Karcher и прикрепить его к пистолету

Если сопло предусматривает изменение дозировки, отрегулировать ее в соответствии со степенью загрязнения

Нанести чистящее средство, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления

Не допускать высыхания средства на очищаемой поверхности

Активная пена для бесконтактной мойки Karcher 6.295-744 (1 л) чистящее средство с высочайшей интенсивностью пенообразования, наносимое при помощи пенного сопла Karcher. Может использоваться для очистки автомобилей, мотоциклов, жилых прицепов, лодок и т. п. Удаляет с транспортных средств все типичные загрязнения - дорожную грязь, пыль, листву, а также биологические отложения.