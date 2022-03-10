Активная пена для бесконтактной мойки Karcher 6.295-744 (1 л)
Арт. X131506114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|автошампунь
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Объем, л
|1
- Активная пена для бесконтактной мойки Karcher 6.295-744 (1 л) чистящее средство с высочайшей интенсивностью пенообразования, наносимое при помощи пенного сопла Karcher. Может использоваться для очистки автомобилей, мотоциклов, жилых прицепов, лодок и т. п. Удаляет с транспортных средств все типичные загрязнения - дорожную грязь, пыль, листву, а также биологические отложения.
Преимущества
- Эффективно справляется с очисткой от грязи
- Высокое пенообразование
Особенности применения
- Залить средство в пенное сопло Karcher и прикрепить его к пистолету
- Если сопло предусматривает изменение дозировки, отрегулировать ее в соответствии со степенью загрязнения
- Нанести чистящее средство, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления
- Не допускать высыхания средства на очищаемой поверхности