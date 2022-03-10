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Активная пена для бесконтактной мойки Karcher 6.295-744 (1 л)
4.5
2
860 ₽
Пена для бесконтактной мойки
    Активная пена для бесконтактной мойки Karcher 6.295-744 (1 л)
    Арт. X131506114
    4.5
    2
    Активная пена для бесконтактной мойки Karcher 6.295-744 (1 л)

      Активная пена для бесконтактной мойки Karcher 6.295-744 (1 л)

      860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131506114
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Активная пена для бесконтактной мойки Karcher 6.295-744 (1 л)  чистящее средство с высочайшей интенсивностью пенообразования, наносимое при помощи пенного сопла Karcher. Может использоваться для очистки автомобилей, мотоциклов, жилых прицепов, лодок и т. п. Удаляет с транспортных средств все типичные загрязнения - дорожную грязь, пыль, листву, а также биологические отложения.

        Преимущества

        • Эффективно справляется с очисткой от грязи
        • Высокое пенообразование

        Особенности применения

        • Залить средство в пенное сопло Karcher и прикрепить его к пистолету
        • Если сопло предусматривает изменение дозировки, отрегулировать ее в соответствии со степенью загрязнения
        • Нанести чистящее средство, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления
        • Не допускать высыхания средства на очищаемой поверхности