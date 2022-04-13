Магнитный активатор АМП-10РЦ
Арт. X1691080312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Многоразовый / регенерирующий
|Нет
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Подходит для горячей воды
|Да
- Активатор магнитный АМП 10 РЦ (полиградиентный) серии "Стандарт" предназначен для защиты стиральных и посудомоечных машин, газовых колонок, бойлеров косвенного нагрева от отложений солей жёсткости (накипи) с целью продления их срока службы и увеличения или полного исключения межочистного периода.
Преимущества
- Может устанавливаться на магистралях, подающих воду в водопроводные сети горячей и холодной воды в квартиры, индивидуальные отопительные системы коттеджей и домов, электрические и газовые водонагреватели (парогенераторы, колонки), стиральные и посудомоечные машины и др.
- Состоит из корпуса, выполненного из нержавеющей стали
- Внутри корпуса установлена магнитная система, собранная из высокоэнергетических магнитов