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Магнитный активатор АМП-10РЦ
5.0
1
Найти аналог
Магнитные активаторы воды
    Магнитный активатор АМП-10РЦ
    Арт. X1691080312
    5.0
    1
    Магнитный активатор АМП-10РЦ

      Магнитный активатор АМП-10РЦ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691080312
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		МВС Кема
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Активатор магнитный АМП 10 РЦ (полиградиентный) серии "Стандарт" предназначен для защиты стиральных и посудомоечных машин, газовых колонок, бойлеров косвенного нагрева от отложений солей жёсткости (накипи) с целью продления их срока службы и увеличения или полного исключения межочистного периода.

        Преимущества

        • Может устанавливаться на магистралях, подающих воду в водопроводные сети горячей и холодной воды в квартиры, индивидуальные отопительные системы коттеджей и домов, электрические и газовые водонагреватели (парогенераторы, колонки), стиральные и посудомоечные машины и др.
        • Состоит из корпуса, выполненного из нержавеющей стали
        • Внутри корпуса установлена магнитная система, собранная из высокоэнергетических магнитов