Активная пена Grass Active Foam Extra 110223 (21 л) - концентрированное средство для бесконтактной мойки легкового и грузового транспорта. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Создает стойкую обильную пену, которая легко смывается с поверхности. Не наносит вреда алюминиевым, никелированным поверхностям и другим покрытиям из сплавов цветных металлов. Содержит антикоррозионные добавки.

