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Активная пена Grass Active Foam Extra 110223 (21 л)
5.0
3
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Пена для бесконтактной мойки
    Активная пена Grass Active Foam Extra 110223 (21 л)
    Арт. Ю00000020658
    5.0
    3
    Активная пена Grass Active Foam Extra 110223 (21 л)

      Активная пена Grass Active Foam Extra 110223 (21 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000020658
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Активная пена Grass Active Foam Extra 110223 (21 л) - концентрированное средство для бесконтактной мойки легкового и грузового транспорта. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Создает стойкую обильную пену, которая легко смывается с поверхности. Не наносит вреда алюминиевым, никелированным поверхностям и другим покрытиям из сплавов цветных металлов. Содержит антикоррозионные добавки.