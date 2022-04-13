Активная пена Grass Active Foam GEL+ 113180 (1 л) - экстра концентрат для мойки легкового и грузового автотранспорта. Хорошо пенится и легко смывается с поверхности. Удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Не наносит вреда обрабатываемой поверхности. Суперконцентрированная формула позволяет отмыть в 3 раза больше автомобилей.