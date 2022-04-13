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Активная пена Grass Active Foam GEL+ 113180 (1 л)
5.0
2
800 ₽
Пена для бесконтактной мойки
    Активная пена Grass Active Foam GEL+ 113180 (1 л)
    Арт. X131506208
    5.0
    2
    Активная пена Grass Active Foam GEL+ 113180 (1 л)

      Активная пена Grass Active Foam GEL+ 113180 (1 л)

      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131506208
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Активная пена Grass Active Foam GEL+ 113180 (1 л) - экстра концентрат для мойки легкового и грузового автотранспорта. Хорошо пенится и легко смывается с поверхности. Удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Не наносит вреда обрабатываемой поверхности. Суперконцентрированная формула позволяет отмыть в 3 раза больше автомобилей.