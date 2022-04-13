Активная пена Grass Active Foam GEL+ 113180 (1 л)
Арт. X131506208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|автошампунь
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Объем, л
|1
- Активная пена Grass Active Foam GEL+ 113180 (1 л) - экстра концентрат для мойки легкового и грузового автотранспорта. Хорошо пенится и легко смывается с поверхности. Удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Не наносит вреда обрабатываемой поверхности. Суперконцентрированная формула позволяет отмыть в 3 раза больше автомобилей.