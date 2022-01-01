Фильтр магистральный двухступенчатый стандарт Аквабрайт АБФ-2 3/4 SLIM LINE
Арт. О00000041889
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|324x230x110
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Материал корпуса
|пластик
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Цвет
|голубой
- Фильтр магистральный двухступенчатый стандарт АКВАБРАЙТ АБФ-2 3/4 SLIM LINE предназначен для подготовки питьевой холодной воды. Эффективно удаляет растворенные и не растворенные примеси.
Преимущества
- Уплотнительное кольцо в крышке исключает возможность протечки и обеспечивает более надежное соединение прозрачной колбы и крышки фильтра
- Латунные вставки в резьбовых соединениях обеспечивают надежное подключение
- Использование современных материалов и улучшенная технология изготовления пластиковых деталей корпуса магистральных фильтров АКВАБРАЙТ позволила увеличить запас прочности от разрушения фильтров