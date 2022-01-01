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Фильтр магистральный двухступенчатый стандарт Аквабрайт АБФ-2 3/4 SLIM LINE
1 545 ₽
Магистральные фильтры с картриджами
    Фильтр магистральный двухступенчатый стандарт Аквабрайт АБФ-2 3/4 SLIM LINE
    Арт. О00000041889
    Фильтр магистральный двухступенчатый стандарт Аквабрайт АБФ-2 3/4 SLIM LINE

      Фильтр магистральный двухступенчатый стандарт Аквабрайт АБФ-2 3/4 SLIM LINE

      1 545 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 12 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 599 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041889

      Характеристики

      Производитель
      		Аквабрайт
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		324x230x110
      Материал корпуса
      		пластик
      Цвет
      		голубой
      Все характеристики
      1 545 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 12 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 599 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр магистральный двухступенчатый стандарт АКВАБРАЙТ АБФ-2 3/4 SLIM LINE предназначен для подготовки питьевой холодной воды. Эффективно удаляет растворенные и не растворенные примеси.

        Преимущества

        • Уплотнительное кольцо в крышке исключает возможность протечки и обеспечивает более надежное соединение прозрачной колбы и крышки фильтра
        • Латунные вставки в резьбовых соединениях обеспечивают надежное подключение
        • Использование современных материалов и улучшенная технология изготовления пластиковых деталей корпуса магистральных фильтров АКВАБРАЙТ позволила увеличить запас прочности от разрушения фильтров