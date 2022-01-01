Преимущества

Уплотнительное кольцо в крышке исключает возможность протечки и обеспечивает более надежное соединение прозрачной колбы и крышки фильтра

Латунные вставки в резьбовых соединениях обеспечивают надежное подключение

Использование современных материалов и улучшенная технология изготовления пластиковых деталей корпуса магистральных фильтров АКВАБРАЙТ позволила увеличить запас прочности от разрушения фильтров

Фильтр магистральный двухступенчатый стандарт АКВАБРАЙТ АБФ-2 3/4 SLIM LINE предназначен для подготовки питьевой холодной воды. Эффективно удаляет растворенные и не растворенные примеси.