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Сменный фильтрующий модуль Аквафор А5 (с минерализатором)
5.0
2
390 ₽
Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Сменный фильтрующий модуль Аквафор А5 (с минерализатором)
    Арт. О00000003402
    5.0
    2
    Сменный фильтрующий модуль Аквафор А5 (с минерализатором)
    Сменный фильтрующий модуль Аквафор А5 (с минерализатором)
    Сменный фильтрующий модуль Аквафор А5 (с минерализатором)
    Сменный фильтрующий модуль Аквафор А5 (с минерализатором)
    Сменный фильтрующий модуль Аквафор А5 (с минерализатором)
      Сменный фильтрующий модуль Аквафор А5 (с минерализатором)
      Сменный фильтрующий модуль Аквафор А5 (с минерализатором)
      Сменный фильтрующий модуль Аквафор А5 (с минерализатором)
      Сменный фильтрующий модуль Аквафор А5 (с минерализатором)
      Сменный фильтрующий модуль Аквафор А5 (с минерализатором)

      Сменный фильтрующий модуль Аквафор А5 (с минерализатором)

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003402
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.16
      Габариты, мм
      		73x73x143
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Модуль сменный фильтрующий А5 Аквафор создан специально для сложной водопроводной воды: ржавой, мутной, с большим количеством механических примесей. Даже в таких условиях A5 не забивается раньше времени, и продолжает очищать вашу воду от хлора и других растворенных примесей.

        Преимущества

        • Конструкция кувшинного модуля A5 позволяет ему самоочищаться каждый раз, когда вы набираете новую порцию воды в воронку. В итоге вы не меняете модуль в кувшине слишком часто. Учитывая также повышенный ресурс, модуль будет служить до 3 месяцев в семье из 3-х человек
        • Картридж A5 сохраняет в воде природный магний, который полезен для работы сердца и сосудов
        • Картридж А5 содержит природный минерал - перламутровый доломит, который сохраняет магний. Он легко усваивается и предотвращает заболевания сердца и сосудов
        • Используется в кувшинах Аквафор c круглым гнездом посадки картриджа диаметром 7 см. Например, для кувшина “Прованс”