Сменный фильтрующий модуль Аквафор А5 (с минерализатором)

Преимущества

Конструкция кувшинного модуля A5 позволяет ему самоочищаться каждый раз, когда вы набираете новую порцию воды в воронку. В итоге вы не меняете модуль в кувшине слишком часто. Учитывая также повышенный ресурс, модуль будет служить до 3 месяцев в семье из 3-х человек

Картридж A5 сохраняет в воде природный магний, который полезен для работы сердца и сосудов

Картридж А5 содержит природный минерал - перламутровый доломит, который сохраняет магний. Он легко усваивается и предотвращает заболевания сердца и сосудов

Используется в кувшинах Аквафор c круглым гнездом посадки картриджа диаметром 7 см. Например, для кувшина “Прованс”

Модуль сменный фильтрующий А5 Аквафор создан специально для сложной водопроводной воды: ржавой, мутной, с большим количеством механических примесей. Даже в таких условиях A5 не забивается раньше времени, и продолжает очищать вашу воду от хлора и других растворенных примесей.