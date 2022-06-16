Фильтр-кувшин Аквафор Прованс А5
Арт. О00000003401
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Эстония
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Родина бренда
|Россия
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Многоразовый / регенерирующий
|Нет
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Подходит для горячей воды
|Нет
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- Водоочиститель-кувшин Аквафор Прованс А5, выполнен из прочного и долговечного материала - небьющегося пластика. Особая конструкция сменного модуля АКВАФОР А5 увеличивает ресурс и позволяет дольше очищать воду от вредных примесей, посторонних привкусов и запахов, даже если она ржавая или мутная. Уже очищенная вода дополнительно обогащается солями магния. Отследить время замены поможет механический счетчик на крышке, который легко обнулить при замене фильтра.
Преимущества
- Увеличенный ресурс модуля 350 л
- Сверхпрочный и элегантный
- Фильтр способен глубоко очищать воду от вредных примесей, посторонних вкусов и запахов
- Удобная крышка упрощает набор воды и защищает содержимое водоочистителя от пыли
- Счётчик - механический, срабатывает каждый раз при наполнении кувшина и по точности не уступает электронному