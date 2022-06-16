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Фильтр-кувшин Аквафор Прованс А5
5.0
2
799 ₽
890 ₽
Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Аквафор Прованс А5
    Арт. О00000003401
    5.0
    2
    Фильтр-кувшин Аквафор Прованс А5
    Фильтр-кувшин Аквафор Прованс А5
      Фильтр-кувшин Аквафор Прованс А5
      Фильтр-кувшин Аквафор Прованс А5

      Фильтр-кувшин Аквафор Прованс А5

      • -91 ₽
      799 ₽
      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003401
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Эстония
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      • -91 ₽
      799 ₽
      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Водоочиститель-кувшин Аквафор Прованс А5,  выполнен из прочного и долговечного материала - небьющегося пластика. Особая конструкция сменного модуля АКВАФОР А5 увеличивает ресурс и позволяет дольше очищать воду от вредных примесей, посторонних привкусов и запахов, даже если она ржавая или мутная. Уже очищенная вода дополнительно обогащается солями магния. Отследить время замены поможет механический счетчик на крышке, который легко обнулить при замене фильтра.

        Преимущества

        • Увеличенный ресурс модуля 350 л
        • Сверхпрочный и элегантный
        • Фильтр способен глубоко очищать воду от вредных примесей, посторонних вкусов и запахов
        • Удобная крышка упрощает набор воды и защищает содержимое водоочистителя от пыли
        • Счётчик - механический, срабатывает каждый раз при наполнении кувшина и по точности не уступает электронному