Фильтр-кувшин Аквафор Прованс А5

Преимущества

Увеличенный ресурс модуля 350 л

Сверхпрочный и элегантный

Фильтр способен глубоко очищать воду от вредных примесей, посторонних вкусов и запахов

Удобная крышка упрощает набор воды и защищает содержимое водоочистителя от пыли

Счётчик - механический, срабатывает каждый раз при наполнении кувшина и по точности не уступает электронному

Водоочиститель-кувшин Аквафор Прованс А5, выполнен из прочного и долговечного материала - небьющегося пластика. Особая конструкция сменного модуля АКВАФОР А5 увеличивает ресурс и позволяет дольше очищать воду от вредных примесей, посторонних привкусов и запахов, даже если она ржавая или мутная. Уже очищенная вода дополнительно обогащается солями магния. Отследить время замены поможет механический счетчик на крышке, который легко обнулить при замене фильтра.