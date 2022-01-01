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Конденсатоотвод дымохода Аквапул, 150 мм
735 ₽
Конденсатоотводы дымохода
    Конденсатоотвод дымохода Аквапул, 150 мм
    Арт. X130504284
    Конденсатоотвод дымохода Аквапул, 150 мм

      Конденсатоотвод дымохода Аквапул, 150 мм

      735 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X130504284

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Макс. толщина, мм
      		0.8
      Все характеристики
      735 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Конденсатоотвод для дымохода Аквапул диаметром 150 мм изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 439, толщиной 0,8 мм. Используется в качестве сборника конденсата. Конденсатоотвод предназначен для отведения влаги (конденсата) из конструкции дымохода. Необходимость отведения конденсата возникает при монтаже отдельно стоящего дымохода. Нержавеющая сталь AISI 439 способна выдерживать температуру до 700° С. Конденсатоотвод используется совместно с дымоходом тройником и устанавливается в нижней части всей системы дымохода.

        Преимущества

        • Имеет высокую коррозионную стойкость
        • Хорошие прочностные и механические характеристики
        • Низкий коэффициент термического расширения, что обеспечивает меньшее изменение размеров при колебаниях температур
        • Высокая теплопроводность, что определяет преимущества использования этой стали в системах теплообмена