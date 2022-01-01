Конденсатоотвод дымохода Аквапул, 150 мм

Преимущества

Имеет высокую коррозионную стойкость

Хорошие прочностные и механические характеристики

Низкий коэффициент термического расширения, что обеспечивает меньшее изменение размеров при колебаниях температур

Высокая теплопроводность, что определяет преимущества использования этой стали в системах теплообмена

Конденсатоотвод для дымохода Аквапул диаметром 150 мм изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 439, толщиной 0,8 мм. Используется в качестве сборника конденсата. Конденсатоотвод предназначен для отведения влаги (конденсата) из конструкции дымохода. Необходимость отведения конденсата возникает при монтаже отдельно стоящего дымохода. Нержавеющая сталь AISI 439 способна выдерживать температуру до 700° С. Конденсатоотвод используется совместно с дымоходом тройником и устанавливается в нижней части всей системы дымохода.