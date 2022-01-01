Кольцевая заглушка для дымохода Аквапул, 150/230 мм
Арт. X1691200562
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Внешний диаметр, мм
|230
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Количество предметов, шт
|1
- Кольцевая заглушка для дымохода АКВАПУЛ 150/230 мм изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 430 (12Х17), толщиной 0,5 мм. Используется для глушения открытого теплоизоляционного слоя на дне сэндвич-тройника. Отверстие в кольце предоставляет доступ к внутреннему контуру дымохода для установки конденсатоотвода или ревизионной заглушки.
Преимущества
- Безопасность. Герметичность, газоплотность, влагонепроницаемость, высокая устойчивость к температурным и весовым нагрузкам
- Легкость монтажа
- Антикоррозийная стойкость перед воздействием внешней среды
- Эстетичность. Дымоходы из стали придадут любому интерьеру эксклюзивности и подчеркнут высокую эстетичность помещений. Кроме того дымоходы могут быть окрашены в любой цвет таким способом идеально сочетаясь с интерьером комнаты и цветовой гаммой покрытия крыши
- Долгий срок эксплуатации. Этому способствуют: повышенный уровень теплоизоляции и отсутствие вероятности образования конденсата, равномерность подогрева рабочих поверхностей, устойчивость к температурным перепадам, высокий уровень коррозийной стойкости стали