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Кольцевая заглушка для дымохода Аквапул, 150/230 мм
390 ₽
Заглушки для дымохода
    Кольцевая заглушка для дымохода Аквапул, 150/230 мм
    Арт. X1691200562
    Кольцевая заглушка для дымохода Аквапул, 150/230 мм

      Кольцевая заглушка для дымохода Аквапул, 150/230 мм

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691200562

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Внешний диаметр, мм
      		230
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кольцевая заглушка для дымохода АКВАПУЛ 150/230 мм изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 430 (12Х17), толщиной 0,5 мм. Используется для глушения открытого теплоизоляционного слоя на дне сэндвич-тройника. Отверстие в кольце предоставляет доступ к внутреннему контуру дымохода для установки конденсатоотвода или ревизионной заглушки.

        Преимущества

        • Безопасность. Герметичность, газоплотность, влагонепроницаемость, высокая устойчивость к температурным и весовым нагрузкам
        • Легкость монтажа
        • Антикоррозийная стойкость перед воздействием внешней среды
        • Эстетичность. Дымоходы из стали придадут любому интерьеру эксклюзивности и подчеркнут высокую эстетичность помещений. Кроме того дымоходы могут быть окрашены в любой цвет таким способом идеально сочетаясь с интерьером комнаты и цветовой гаммой покрытия крыши
        • Долгий срок эксплуатации. Этому способствуют: повышенный уровень теплоизоляции и отсутствие вероятности образования конденсата, равномерность подогрева рабочих поверхностей, устойчивость к температурным перепадам, высокий уровень коррозийной стойкости стали