Преимущества

Безопасность. Герметичность, газоплотность, влагонепроницаемость, высокая устойчивость к температурным и весовым нагрузкам

Легкость монтажа

Антикоррозийная стойкость перед воздействием внешней среды

Эстетичность. Дымоходы из стали придадут любому интерьеру эксклюзивности и подчеркнут высокую эстетичность помещений. Кроме того дымоходы могут быть окрашены в любой цвет таким способом идеально сочетаясь с интерьером комнаты и цветовой гаммой покрытия крыши

Долгий срок эксплуатации. Этому способствуют: повышенный уровень теплоизоляции и отсутствие вероятности образования конденсата, равномерность подогрева рабочих поверхностей, устойчивость к температурным перепадам, высокий уровень коррозийной стойкости стали

Кольцевая заглушка для дымохода АКВАПУЛ 150/230 мм изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 430 (12Х17), толщиной 0,5 мм. Используется для глушения открытого теплоизоляционного слоя на дне сэндвич-тройника. Отверстие в кольце предоставляет доступ к внутреннему контуру дымохода для установки конденсатоотвода или ревизионной заглушки.