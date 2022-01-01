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Проход перекрытий для дымоходов Аквапул, 500x500/230 мм
2 310 ₽
Проходы перекрытий для дымоходов
    Проход перекрытий для дымоходов Аквапул, 500x500/230 мм
    Арт. X1691200233
    Проход перекрытий для дымоходов Аквапул, 500x500/230 мм

      Проход перекрытий для дымоходов Аквапул, 500x500/230 мм

      2 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691200233

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		500x500
      Все характеристики
      2 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Купить проход для дымохода Аквапул стоит в качестве специализированной детали, которая при монтаже в дымоотвод выполняет функцию проведения дыма через стену или потолок. Прокладывая дымоход через перекрытие, необходимо использовать только лучшее оборудование, обладающее высокой устойчивостью к жару и испаряющейся влаге, не задерживает на себе копоть, и предельно пожаробезопасную. Аквапул для дымоотводящей системы как раз подходит под это определение: изготовленный из нержавеющей стали корпус не только легко устанавливается в общую дымоотводящую систему, но и достаточно долговечен, легко очищается и почти не деформируется. Для монтирования в припотолочной зоне в проходе предусмотрены отверстия для метизов, упрощающие процесс установки.

        Преимущества универсального прохода перекрытия Аквапул

        • Надежный
        • Стойкий к влаге и коррозии
        • Жаропрочный
        • Простой в монтаже

        Комплектация

        • Проход перекрытия
        • Упаковка.