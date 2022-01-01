Проход перекрытий для дымоходов Аквапул, 500x500/230 мм
Арт. X1691200233
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|500x500
- Купить проход для дымохода Аквапул стоит в качестве специализированной детали, которая при монтаже в дымоотвод выполняет функцию проведения дыма через стену или потолок. Прокладывая дымоход через перекрытие, необходимо использовать только лучшее оборудование, обладающее высокой устойчивостью к жару и испаряющейся влаге, не задерживает на себе копоть, и предельно пожаробезопасную. Аквапул для дымоотводящей системы как раз подходит под это определение: изготовленный из нержавеющей стали корпус не только легко устанавливается в общую дымоотводящую систему, но и достаточно долговечен, легко очищается и почти не деформируется. Для монтирования в припотолочной зоне в проходе предусмотрены отверстия для метизов, упрощающие процесс установки.
Преимущества универсального прохода перекрытия Аквапул
- Надежный
- Стойкий к влаге и коррозии
- Жаропрочный
- Простой в монтаже
Комплектация
- Проход перекрытия
- Упаковка.