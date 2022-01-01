Проход перекрытий для дымоходов Аквапул, 500x500/230 мм

Купить проход для дымохода Аквапул стоит в качестве специализированной детали, которая при монтаже в дымоотвод выполняет функцию проведения дыма через стену или потолок. Прокладывая дымоход через перекрытие, необходимо использовать только лучшее оборудование, обладающее высокой устойчивостью к жару и испаряющейся влаге, не задерживает на себе копоть, и предельно пожаробезопасную. Аквапул для дымоотводящей системы как раз подходит под это определение: изготовленный из нержавеющей стали корпус не только легко устанавливается в общую дымоотводящую систему, но и достаточно долговечен, легко очищается и почти не деформируется. Для монтирования в припотолочной зоне в проходе предусмотрены отверстия для метизов, упрощающие процесс установки.

Преимущества универсального прохода перекрытия Аквапул

Надежный

Стойкий к влаге и коррозии

Жаропрочный

Простой в монтаже

Комплектация